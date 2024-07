Anticipazioni Battiti Live del 29 luglio: ospiti e dove vederlo

Ilary Blasi e Alvin tornano per la quarta puntata di "Battiti Live", la kermesse musicale in onda dai migliori palchi del Sud Italia

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Alvin e Ilary Blasi conducono "Battiti Live"

Le serate estive di grande musica non si fermano: terminata la kermesse di Piazza del Popolo condotta da Carlo Conti, Mediaset è pronta per la quarta puntata di Cornetto Battiti Live, il festival musicale della prima serata di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin. Un programma che, dopo il successo delle prime tre puntate, punta a regalarci ancora grandi emozioni con le esibizioni canore degli artisti sul palco.

“Battiti Live”, gli artisti del 29 luglio

Tutto pronto per la quarta puntata di Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana che quest’anno è condotto da un duo, formato da Ilary Blasi e Alvin, che abbiamo imparato ad amare all’Isola dei Famosi.

Una coppia di ferro che sta ottenendo un enorme successo: la scorsa settimana, infatti, la kermesse musicale ha intrattenuto ben 2.323.000 spettatori, con uno share del 21.2%: segno che la scelta di lasciare a Ilary la conduzione, una volta affidata a Elisabetta Gregoraci, è un plus da non sottovalutare.

I conduttori, insieme alla partecipazione di Rebecca Staffelli, nella puntata programmata per lunedì 29 luglio ospiteranno tanta buona musica dal palco del Castello Aragonese di Otranto: un nuovissimo appuntamento che regalerà agli telespettatori performance incredibili e musica del panorama italiano ed internazionale.

Pronti a farci da colonna sonora estiva in questa puntata, i cantanti che sul palco sono Gianna Nannini, Ricchi e Poveri e Fedez ed Emis Killa, che stanno ottenendo un vero e proprio successo grazie a Sexy shop, la hit estiva che, almeno in un primo momento, sembrava essere una frecciatina a Chiara Ferragni.

Insieme a loro, poi, Achille Lauro, che continua a lavorare al suo grande ritorno dopo l’annuncio che lo vede tra i nuovi giudici di X Factor, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ad aggiungersi alle performance di Otranto, alcuni cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road cantando da alcune delle più belle e suggestive località turistiche della Puglia. In questa puntata potremo goderci Irama da San Ferdinando, che ci trasporterà con la sua voce unica e i suoi testi romantici, e Rocco Hunt da Sammichele, pronto a farci ballare con il suo ritmo coinvolgente.

Quando va in onda “Battiti Live”

La nuova puntata di Battiti Live va in onda su Canale5 lunedì 29 luglio dalle 21,30. Potrà essere seguita in contemporanea su Mediaset Infinity, piattaforma su cui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda per chi volesse rivederla o dovesse recuperarla.

Il programma, seguitissimo e molto commentato, trova il suo spazio anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Gli spettatori possono così interagire, condividere le proprie opinioni e sentirsi parte di una grande comunità di fan della musica. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini mentre il corpo di ballo è composto dai ragazzi di Amici di Maria De Filippi, che con le loro coreografie riescono a rendere ogni esibizione ancora più spettacolare.