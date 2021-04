Aurora Ramazzotti, lo splendido messaggio per Tommaso Zorzi

editato in: da

Leni, Matilda, Aurora e il coraggio di mostrarsi imperfette

Uno splendido messaggio, pieno di affetto, è quello pubblicato su Instagram da Aurora Ramazzotti e dedicato all’amico Tommaso Zorzi. I due, dopo un periodo di lontananza, sono tornati a frequentarsi e la loro amicizia è più forte che mai. A svelarlo le parole della figlia di Michelle Hunziker, che nelle Stories di Instagram ha pubblicato un pensiero dedicato l’influencer.

Aurora e Tommaso sono cresciuti insieme, frequentando la stessa scuola. Durante l’adolescenza erano così uniti che spesso i giornali hanno parlato di una love story. In realtà fra i due c’è sempre stata un’amicizia bellissima, fatta di risate e complicità. Nella Casa del GF Vip, Zorzi aveva svelato di aver litigato con la Ramazzotti poco prima del suo ingresso nel reality, senza nascondere l’immensa tristezza.

“Io sono ariete e lei sagittario, siamo due teste dure quando ci impuntiamo uno contro l’altro – aveva confidato Tommaso – […] Dal 3 luglio non ci sentiamo ma mi ha scritto Michelle chiedendomi di fare pace con lei. Abbiamo un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni”. Terminato il reality, durante il quale aveva scritto anche una lettera all’amica, chiedendole di riappacificarsi, Zorzi era corso da Aurora e oggi i due sono più uniti che mai.

Lo dimostra il lungo messaggio pubblicato dalla Ramazzotti su Instagram. Il 2 aprile l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha compiuto 26 anni e la figlia di Michelle ed Eros ha voluto regalargli una lunga lettera in cui racconta il loro splendido legame. “Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini – ha scritto Aurora, pubblicando uno scatto in cui sorride con Tommaso e gli accarezza una guancia -. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto. Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy”