GF Vip, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi, concorrente del GF Vip e suo migliore amico con cui ha avuto una lite prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Tommaso, durante la sua permanenza nel loft, ha parlato spesso del rapporto non solo con Aurora, ma anche con Michelle Hunziker a cui è molto legato. Zorzi ha raccontato di aver discusso con la giovane Ramazzotti, ma di sentire molto la sua mancanza e di voler chiarire con lei.

Aurora non ha mai parlato di Tommaso e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe rifiutato di incontrarlo di fronte alle telecamere del GF Vip. Durante l’ultima diretta di Ogni Mattina, la figlia di Michelle Hunziker ha per la prima volta rotto il silenzio riguardo l’influencer. Merito di Alessio Poeta che, a sorpresa, le ha fatto una domanda riguardo Tommaso Zorzi. Aurora è apparsa subito a disagio e ha risposto solamente: “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa…”. Poco dopo però ha ammesso che sta seguendo le puntate del GF Vip e che è ancora affezionata all’amico.

Tommaso ha più volte parlato della lite con Aurora Ramazzotti, manifestando la sua voglia di fare pace con lei. L’influencer di Instagram e la figlia di Eros e Michelle, avrebbero discusso durante il lockdown. Zorzi infatti si sarebbe sentito trascurato dall’amica, in quarantena con il fidanzato Goffredo Cerza, l’amica Sara Daniele, la Hunziker, Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste. Poco dopo i due avrebbero cercato di fare pace, organizzando un week end fra amici, ma il viaggio sarebbe stato annullato all’ultimo minuto da Aurora per stare accanto al fidanzato che aveva da poco perso la nonna.

“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate – ha confessato Tommaso al GF Vip -. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”.