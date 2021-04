Isola dei famosi 2021, le pagelle del 29 marzo

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

La puntata del 29 marzo dell’Isola dei Famosi ha riservato, ancora una volta, emozioni e colpi di scena. Sempre più padrona della situazione, Ilary Blasi sa dosare ironia e suspense, dando il giusto ritmo al programma. Promosso anche Tommaso Zorzi che si è ormai calato nella parte dell’opinionista. Mentre in Honduras, dopo settimane relativamente tranquille, stanno iniziando i primi scontri fra i naufraghi.

ANDREA CERIOLI – Era approdato sull’isola definendosi un “leader” e annunciato come il “maschio alpha”, ma sin dalle prime ore in Honduras, Andrea Cerioli si è mostrato insofferente e triste, incapace di entrare nelle dinamiche di gioco. Di fronte alla fidanzata Arianna, Andrea si è commosso di nuovo, parlando della volontà di avere un figlio, ma l’ex corteggiatrice di U&D ha voluto sottolineare un altro aspetto, spingendo il compagno a vivere con un altro spirito l’avventura. “Amore però forza. Io sto benissimo, stiamo tutti benissimo però, ti prego, tirati su. Divertiti, goditela, prendi il bello e lascia tutto il resto”. Spiazzato, Cerioli poco dopo si è sfogato con la Blasi, minacciando di abbandonare L’Isola dei Famosi. “Abbiamo visto che sei un ragazzo molto sensibile ma a parte la sensibilità avrai anche una personalità. Vediamo di tirarla fuori”, ha detto la conduttrice e Cerioli ha replicato: “Penso di avere fatto il cretino h24, sono fatto proprio così. Se di me arrivano solo due clip in cui piango, vuol dire che non era il reality fatto apposta per me”. Non è minacciando di lasciare che Andrea dimostrerà al pubblico di essere diverso, forse quello che manca, per ora, è un po’ di grinta. VOTO: 4.

ELISA ISOARDI – Mistero sul rapporto fra Elisa Isoardi e Fariba Teherani. La mamma di Giulia Salemi infatti si è riunita agli altri naufraghi con grande sorpresa della conduttrice che quando l’ha vista ha sgranato gli occhi. Elisa è apparsa molto evasiva e non ha voluto spiegare a Ilary il motivo della sua reazione. “Sembrava conoscesse già uno tra Fariba e Ubaldo”, ha commentato Tommaso Zorzi, ma lei ha replicato “No e non ho neanche il senno di poi e non puoi fare quella domanda ok?”. Lapidaria Fariba che ha risposto: “La vedevo alla prova del cuoco”. Di certo nei prossimi giorni scopriremo se ci sono vecchie ruggini fra le due concorrenti. Di certo la Isoardi si conferma una leader e una donna carismatica. VOTO: 7.

DANIELA MARTANI – Come era prevedibile la scelta vegana dell’ex gieffina inizia a creare i primi malumori. Daniela infatti non mangia pesce e lumache, per questo vorrebbe una porzione maggiore di riso. “Non è che non mangio pesce e lumache per un capriccio – ha detto -. Ho fatto una scelta alimentare che è difficile”. Valentina Persia, portavoce del gruppo, è stata però irremovibile: “Che tu lo mangi o no, il riso va diviso in parti uguali”, ha chiarito. “Mi sento discriminata perché un discorso del genere non lo avrei mai fatto”, la conclusione di Daniela. Polemiche, liti e accuse, queste dinamiche fanno parte del reality, ma avremmo preferito scoprire qualcosa di più su Daniela, la donna dietro il personaggio. VOTO: 5.

VALENTINA PERSIA – La comica resta la grande scoperta di questa Isola dei Famosi. Schietta, sensibile e con una storia importante da raccontare. Le sue imitazioni sono strepitose, da Vera Gemma ad Akash Kumar, ha divertito il pubblico e i naufraghi, regalando sorrisi e spensieratezza. VOTO: 8