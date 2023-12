Accertamento fiscale per Francesco Totti: un controllo di routine della Guardia di Finanza. Non c'è pace per l'ex Capitano della Roma

Fonte: IPA Francesco Totti

Accertamento fiscale nei confronti di Francesco Totti, un controllo di natura amministrativa di routine. Non c’è pace per l’ex Capitano della Roma, al centro di una tempesta mediatica dopo le rivelazioni dell’ex moglie Ilary Blasi. Tra Unica e l’ospitata a Verissimo, però, i guai non sono ancora finiti. Come riportato dall’Ansa, non c’è alcun fascicolo penale, tuttavia mercoledì ha ricevuto un avviso per attività amministrativa di natura fiscale.

Accertamento fiscale per Francesco Totti: cos’è successo

La notizia si apprende dall’Ansa: le fiamme gialle hanno fatto visita alla casa di Francesco Totti, notificando un atto di verifica fiscale. Naturalmente, ciò non significa in alcun modo che abbia evaso il fisco: è infatti un normale controllo di routine. L’accertamento fiscale della Guardia di Finanza avviene ogni anno sia nei confronti dei professionisti quanto delle imprese: avvocati, artisti, notai e tanti altri. Inclusi gli sportivi come Totti.

Come riporta Il Giornale, verrà ovviamente verificato il suo stato fiscale. Non ci sono in alcun modo delle accuse, anzi: il controllo, però, ha l’obiettivo di verificare la regolarità di ogni aspetto finanziario, dalle tasse alle sponsorizzazioni. Come sostenuto dall’avvocato di Totti, l’ex calciatore non era al corrente della verifica della Guardia di Finanza. Al momento ci sono solamente ipotesi: per esempio, i precedenti legati al gioco d’azzardo.

Nei prossimi giorni, Totti dovrà fornire i documenti richiesti, e una volta ricevute le carte si inizierà la verifica vera e propria. Non sembrerebbe essere prevista, però, la visita in caserma (che potrebbe accadere nei prossimi mesi). In ogni caso, al momento Francesco Totti sarebbe in vacanza con Noemi Bocchi a New York, dove il campione è stato riconosciuto da un tifoso. Si è recato al Roma Club New York, ed è andato anche al Ribalta, il locale di Little Italy dove ha mangiato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo ultimo viaggio in America.

Francesco Totti vuole andare avanti dopo Unica: nessun documentario

Fiorello ci ha già scherzato su con Unico. E non ci è nemmeno andato molto lontano, dal momento in cui, secondo Alex Nuccetelli, amico fraterno di Totti, gli hanno proposto di fare un docufilm di risposta alla Blasi. Una sorta di contro-documentario, che però l’ex Capitano della Roma ha rifiutato. “Ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta”, ha confessato all’amico Nuccetelli.

Oggi, Totti è soddisfatto e felice della sua vita. Con Noemi Bocchi non c’è alcuna aria di crisi, anzi: come affermato da Nuccetelli, sono notizie assolutamente false. “Non c’è nessuna crisi tra Francesco e Noemi, è una voce falsa. Li sento e hanno trovato una dimensione diversa. Magari Ilary trasmetteva l’amore in un altro modo, con lei è assolutamente fedele, come penso lo sia stato con Ilary almeno all’inizio, come lo è adesso con Noemi”. Intanto, la coppia starebbe pensando ad allargare la famiglia: proprio l’ex calciatore ha sempre sognato di avere cinque figli. Con la Bocchi, ha trovato la sua dimensione, una nuova vita dopo l’addio a Ilary Blasi, con cui ha condiviso ben vent’anni d’amore. Che ora rimangono solo un ricordo da conservare.