Elisabetta Canalis seduce sui social in body trasparente

Fonte: IPA Elisabetta Canalis alla Milan Fashion Week: più bella oggi che a 20 anni

Elisabetta Canalis ha saputo stregare gli italiani con la sua bellezza elegante. Già al tempo delle sue performance come velina sul bancone di Striscia la Notizia, la showgirl ha conquistato il pubblico televisivo con il suo fisico perfetto e le mosse seducenti. Malgrado i diversi anni passati dal suo esordio davanti alle telecamere, l’ex velina continua a saper sedurre il suo pubblico, anche attraverso i suoi canali social.

Elisabetta Canalis non è nuova a postare degli scatti mozzafiato sul suo account Instagram ufficiale anzi, l’ex velina stupisce spesso i suoi followers con foto che mostrano tutta la sua avvenenza. Anche di recente, la showgirl ha voluto regalare ai suoi ammiratori delle immagini di sé che lasciano il segno.

Elisabetta Canalis sexy in body trasparente su Instagram

Elisabetta Canalis è dotata, indubbiamente, di una bellezza senza tempo. La showgirl, infatti, riceve l’apprezzamento del pubblico maschile e femminile da quando esordì nel 1999 coi suoi balletti a Striscia la Notizia. Considerata una delle veline più belle di sempre, Elisabetta Canalis ha conquistato, in passato, anche il cuore del divo americano George Clooney, a cui è stata legata per diverso tempo. Divisa tra l’Italia e la California, l’ex velina non è, in questo momento, protagonista di uno show televisivo, ma riesce comunque a stregare i suoi sostenitori dal suo profilo Instagram ufficiale. Gli ultimi scatti della showgirl, infatti, sono sembrati sempre più seducenti e anche alla Milano Fashion Week, Elisabetta Canalis ha dimostrato la sua avvenenza.

La bellezza e il fisico perfetto della conduttrice televisiva, sono stai messi nuovamente in evidenza dall’ultimo post dell’ex velina, condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Elisabetta Canalis è si mostrata sui social in una galleria di scatti con indosso un body trasparente e dei collant neri. Nella prima foto la showgirl è seduta sul un divanetto e guarda seducente l’obiettivo del fotografo. Nelle foto successive, invece, Elisabetta Canalis mostra ancora di più il suo corpo statuario, mentre è sdraiata sul sofà. Le trasparenze dell’outfit, scelto per gli scatti, esalta la perfezione della showgirl e ne mette in mostra le curve generose.

I commenti alle foto bollenti di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha regalato ai suoi followers dei nuovi scatti che esaltano la sua bellezza statuaria. Come altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, infatti, la conduttrice si diverte a sedurre i suoi ammiratori con foto che esaltano la sua bellezza. Anche Elodie, infatti, si è mostrata senza veli sui social e, prima di lei, è stata Arisa a scandalizzare il pubblico dei social con una posa ammiccante.

Gli scatti della showgirl, però, sono sembrati fin troppo sexy ad alcuni utenti del famoso social network: “Da donna secondo me ultimamente stai diventando eccessivamente volgare…..ti preferivo molto di più prima”.

Altri followers della showgirl, invece, hanno voluto lasciare sotto il post dell’ex velina dei commenti di apprezzamento per la sua bellezza unica: “Giudizio da donna, è bellissima sensuale mai volgare, per me è la migliore in assoluto”. C’è chi, invece, ha parlato di finto moralismo, riferendosi alle critiche ricevute dalla conduttrice: “Finti moralisti ne abbiamo? Leggiamo tra i commenti… Ely bella come sempre”. Tra i commenti positivi anche l’apprezzamento di Elettra Lamborghini.