Elisabetta Canalis in lingerie è una bellezza senza tempo

Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Lo scorrere del tempo sembra non sortire alcun effetto su Elisabetta Canalis. A contrario, più gli anni passano più l’ex velina sembra acquisire fascino e bellezza. Lo dimostrano inconfutabilmente alcuni scatti pubblicati di recente dalla showgirl sarda, che posa in lingerie mostrando una forma fisica a dir poco invidiabile. Muscoli tonici, curve definite e viso acqua e sapone: Eli a 45 anni non teme rivali.

Lo scatto in lingerie di Elisabetta Canalis

Un sensuale completo intimo in pizzo con dettagli giallo fluo: questo l’outfit scelto da Elisabetta Canalis nell’ultimo scatto postato sul suo profilo social. L’ex velina esibisce una forma fisica invidiabile, con addominali scolpiti e muscoli tonici frutto di estenuanti sessioni in palestra. Seduta sul bordo di una vasca, la showgirl posa per un selfie al naturale, e i fan non possono far altro che apprezzare una bellezza che non sembra temere lo scorrere del tempo: “Da sempre e per sempre la più più più della storia” le scrivono gli ammiratori. Ma c’è spazio anche per commenti dal tono decisamente più ironico.

“Foto illegali in 178 Paesi del mondo” ironizza un follower, ed un altro incalza: “Sei come la grandine di Luglio sui cocomeri… devastante”. Anche le donne apprezzano la bellezza senza tempo di Eli, e ci scherzano anche un po’ su: “Ho lo stesso completo, rosa fluo….ma addosso a me sembra proprio tutta un’altra roba. Sei una meraviglia”. Insomma, la showgirl sarda con il suo fascino da ragazza della porta accanto riesce a mettere d’accordo proprio tutti, senza alcuna distinzione di sesso ed età anagrafica.



Ma lo scatto in lingerie è solo il primo di un eterogeneo carousel in cui la Canalis si mostra anche in altre vesti: prima la ammiriamo in posa per uno shooting, poi con un look urban all’ultimo grido. In palestra dopo una sessione di boxe, o in compagnia di alcuni amici fasciata in un elegante completo scuro, il minimo comune denominatore di scatti così diversi è solo uno: l’invidiabile forma della 45enne conduttrice. Che, in fatto di look e di stile, ha decisamente dimostrato di sapere il fatto suo sin dagli esordi.

L’ex velina icona di stile e bellezza

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis delizia i suoi fan con scatti al cardiopalma sui social. L’ex velina si diverte spesso a mostrare i look prescelti- in molti casi all’insegna della sensualità e dell’audacia- facendo il pieno di consensi. La scorsa estate aveva stupito tutti con un bellissimo outfit color arancio, e non erano mancate immagini in bikini dalle sue vacanze al mare. Insomma, la conduttrice è ancor più bella di quando aveva 20 anni, e il merito non è solo di Madre Natura, ma anche di una sana alimentazione e di moltissime sessioni in palestra.

Da sempre appassionata di sport, Eli si mette alla prova con numerose discipline, che vanno dal fitness alla boxe al pilates. E chissà che il merito di questa forma invidiabile non sia da attribuire anche un po’ al suo nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu, che è un apprezzato campione di kickboxe.