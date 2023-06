Elisabetta Canalis lascia senza fiato su Instagram con l’abito cut out nero

Fonte: Getty Images MFW, Elisabetta Canalis mai così bella (e altre meraviglie)

La sua casa è a Los Angeles, ma in questi giorni la fitta agenda ha portato Elisabetta Canalis in Italia, dove la sua presenza è richiesta alla settimana milanese della moda, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 16 al 20 giugno. Qualche evento, però, è già iniziato e l’ex velina non ha perso l’occasione di sfoggiare nuovi abiti da sogno.

E se la settimana è ancora lunga, sarà difficile battere il look scelto dalla showgirl per presenziare alla sfilata Runway Icons, organizzata da LuisaViaRoma in collaborazione con British Vogue a Firenze, città che proprio in questi giorni fa da cornice a Pitti Uomo 104. Per l’occasione, Canalis ha sfoggiato un a dir poco audace jumpsuit, solo per le più coraggiose.

L’audace tutina di Elisabetta Canalis

È stata un vero spettacolo la sfilata multibrand organizzata da LuisaViaRoma e, a far sognare, ancor più che gli abiti in passerella, sono stati gli outfit delle numerose celebrità presenti. La concorrenza era spietata, ma Elisabetta Canalis si è fatta notare con una scelta decisamente originale. Niente abito lungo, nonostante l’eleganza richiesta: la showgirl ha optato per una jumpsuit pantalone.

Si tratta di una preziosa tuta oversize in raso total black, dai pantaloni così ampi da sembrare, a prima vista, una gonna svolazzante. All’imponenza della parte inferiore, fa da contrappasso un corsetto ridotto al minimo: un bustier legato al collo e chiuso da un grande fiocco sulla schiena nuda, che svela i fianchi e il seno.

Il dettaglio più particolare – nonché il più sexy – è proprio il cut-out sul busto, che lascia coraggiosamente in bella vista il così detto underboob, la parte bassa del seno. La tuta è firmata Jacquemus, lo stilista che tanto piace alle influencer e alle giovanissime proprio per questa sensualità casual. Decisamente da gran serata, invece, gli accessori scelti dall’ex amica di Maddalena Corvaglia, che ha illuminato la tuta scura con sandali gioiello dorati in tinta con la pochette.

Fonte: Getty Images

Pochi e discreti i gioielli, ad eccezione delle grandi perle pendenti alle orecchie. Semplice e naturale anche make-up e hairstyle. Smorzando con stile l’aggressiva jumpsuit, Canalis ha scelto di portare i capelli sciolti in una morbida piega e di indossare un trucco leggero ma non troppo, in grado di risaltare gli occhi e i tratti del viso senza farsi notare troppo.

Elisabetta Canalis: da casual a chic come Cenerentola

“Ed allo scoccare della mezzanotte l’incantesimo svanirà e ti ritroverai sul treno Firenze Milano” ha scritto Elisabetta Canalis su Instagram, raccontando la bella giornata trascorsa in Toscana. E il riferimento a Cenerentola è più che azzeccato, proprio come la principessa delle favole anche l’ex velina è in grado di passare da outfit sportivissimi ad abiti da sogno come per magia.

Fonte: IPA

Nei giorni scorsi, in giro per Milano tra shopping, spesa al supermercato e palestra, la showgirl si era mostrata con look che davano priorità assoluta alla comodità. Pantaloni della tuta, cargo, canotte e sneakers. Semplicissima, ma decisamente all’ultima moda, con i pantaloni con le tascone in pieno trend e crop top a mostrare gli addominali scolpiti. Insomma, Elisabetta Canalis dimostra che l’età non è che un numero e, a 44 anni compiuti, è fashion come una teenager.