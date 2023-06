Jennifer Aniston: i capelli grigi al naturale che fan venir voglia di smetterla con le tinte

Fonte: IPA Jennifer Aniston, trasparenze e gioielli: gli incredibili nude look della prémiere

Il suo hairstyle è stato il più copiato degli anni ’90. Il famoso tagliato scalato alla Rachel fu, per anni, il più richiesto nei saloni di parrucchieri dell’emisfero occidentale. Jennifer Aniston, in realtà, quel look lo odiava, ma si ritrovò – e continua a essere – suo malgrado, fonte di ispirazione per le chiome di tutte le donne con una tv in casa.

Oggi, la diva di Friends, continua a far tendenza in fatto di capelli, ma con una svolta decisamente inaspettata. Recentemente, la sua iconica chioma bionda baciata dal sole, ha assunto riflessi lunari e, sulla fronte, ha fatto capolino un bel ciuffo grigio. Che sia giunta l’ora di smetterla con le tinte?

I capelli grigi di Jennifer Aniston sono già un trend

“Grazie per aver lasciato crescere i tuoi capelli grigi, è un sollievo” si legge sotto uno degli ultimi video postati da Jennifer Aniston sul suo profilo Instagram. Ancora: “I capelli grigi sono bellissimi! Ti donano così tanto e fanno risaltare ancora di più i tuoi occhi” e “I tuoi capelli sono un capolavoro, su questo siamo tutti d’accordo”. È bastata una ciocca grigia mostrata in controluce per mandare in visibilio i fan.

A ben vedere, tra le intenzioni di Aniston non vi era lo sfoggio della ricrescita lasciata al naturale, l’attrice stava semplicemente pubblicizzandolo la nuova maschera per capelli del suo brand. Eppure, più che il prodotto ad attirare l’attenzione dei follower è stato quel bianco che fa capolino sulla fronte di Jennifer e non importa se qualcuno afferma che era solo un gioco di luce sul biondo.

“La Dea ci dice cosa fare e noi lo facciamo” scrive una fedelissima. Per Jennifer Aniston ci scalammo tutte i capelli, anche quando i nostri capelli non erano proprio adatti a un taglio del genere, e se adesso lei lascia intendere che grigio è bello, allora siamo pronte a disdire il prossimo appuntamento dal parrucchiere. La star di Friends, d’altronde, non è la prima a sfatare il taboo dei capelli bianchi.

Tutte le star dalla bianca chioma

Tra le più grandi maestre dell’arte della bianca chioma ci sono Meryl Streep, dall’elegantissimo e candidissimo ciuffo, e Helen Mirren, che nel corso degli anni ci ha mostrato con raffinatezza i suoi capelli passare da grigio chiaro a bianco brillante. Ancora, l’icona femminista Jane Fonda, che di certo non si lascia spaventare dalla ricrescita, e l’intraprendente Jamie Lee Curtis che ha trasformato il suo pixie cut bianco in un segno distintivo.

Tra le ultime arrivate nel club anche la sex simbol degli anni ‘80, storica testimonial di un famoso brand di shampoo, Andie Macdowell, che ha apprezzato la naturalezza della folta chioma argentea durante il lockdown e ha deciso di fare a meno delle tinte. Raffinata ricrescita bianca sul biondo anche per Jodie Foster. E come non citare, infine, il caschetto argenteo di Miranda Priestley nel revival di Sex and The City – che pare tornerà però rosso nella nuova seria di And just like that.