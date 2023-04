“And Just Like That 2”: i segreti nascosti nel trailer del nuovo “Sex and the City”

Debutta a giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now l’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive And Just Like That…, il nuovo capitolo del cult HBO Sex and the City. La notizia farà felicissimi i fan della serie: la data precisa non è stata ancora rivelata, ma è stato diffuso un succoso primo trailer che svela diverse anticipazioni sulla seconda stagione, che vedrà il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

And Just Like That 2, le anticipazioni

Per i fan di Carrie Bradshaw l’attesa è finita: HBO Max ha rilasciato a sorpresa il primo trailer di And Just Like That 2, la seconda stagione della serie Sky Exclusive. Le nuove puntate andranno in onda da giugno (anche se non c’è ancora una data precisa) su Sky e in streaming su Now.

Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon in quelli di Miranda Hobbes e Kristin Davis in quelli di Charlotte York. Anche in questa stagione non rivedremo Samantha Jones, personaggio interpretato da Kim Cattrall, che ha però deciso di non prendere parte nel sequel di Sex and the City And Just Like That.

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi anche Sara Ramírez – ovvero Che, il personaggio non binario che diventa collega di Carrie per un podcast e che avrà una relazione con Miranda – Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Le riprese sono terminate proprio in questi giorni, e già cominciano a circolare le prime anticipazioni, a partire dal trailer: tornerà infatti l’ex fidanzato di Carrie, Aidan (John Corbett), grande “new entry” di questa stagione; mentre continuerà l'”amicizia speciale” con il suo produttore di podcast Franklin (Ivan Hernandez).

And Just Like That…, di cosa parlerà la seconda stagione

Nella prima stagione di And Just Like That… Carrie Bradshaw aveva perso, a causa di un infarto, il suo grande amore Mister Big. In questa seconda stagione però ci sarà spazio per un altro gradito ritorno – nonché secondo grande amore della protagonista – Aiden interpretato dall’attore John Corbett.

Secondo le indiscrezioni di Entertainment Tonight, i temi del secondo capitolo del sequel di Sex and the City saranno in perfetto equilibrio tra commedia e dramma: pare che le nuove puntate avranno un unico fil rouge, quello della resilienza, nelle vite delle tre amiche, ormai alla soglia dei cinquant’anni.

Nel primo capitolo della serie la spensieratezza dell’amicizia tra le protagoniste era stata eclissata per l’addio a Mister Big, ma pare che questo nuovo capitolo abbia tutte le intenzioni di ricordare le atmosfere scintillanti e glamour che hanno reso così amata la serie originale Sex And The City.

“La vita è troppo breve per non provare cose nuove”, dice la protagonista nel trailer. “Ho realizzato che alcune cose stanno meglio nel passato… Ma forse non tutte”. Insomma, è tempo di nuovi inizi per Carrie, Miranda e Charlotte, e non vediamo l’ora di sapere cosa accadrà in questo nuovo entusiasmante capitolo della loro vita.