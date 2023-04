Jennifer Aniston, regina del nude look

Jennifer Aniston non finisce mai di stupire e, alla premiere di Los Angeles del nuovo film Netflix che la vede protagonista "Murder Mystery 2", ha lasciato tutti a bocca aperta con un nude look da capogiro. Slip dress e minigonna, con le iconiche gambe che fanno venir voglia di iscriversi immediatamente a un corso di pilates, sono un must per l'attrice. Agli ultimi eventi, però, il suo look ha preso un'inaspettata svolta glamour, da vera diva.