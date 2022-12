Jane Fonda, una diva di 85 anni

Segni particolari bellissima, non solo da giovane ma anche a 85 anni: Jane Fonda è una diva. Lo è nella più ampia accezione del termine: ha dettato le mode (leggere aerobica), ha lasciato un segno indelebile nella storia del Cinema e non ha mai avuto paura di raccontarsi senza filtri. Proprio come ha fatto di recente quando ha rivelato: “Il mio oncologo mi ha comunicato che il mio cancro è in fase di guarigione e posso sospendere la chemio. Mi sento così grata, così fortunata. Il miglior regalo di compleanno di sempre”. E infatti qualche mese prima aveva rivelato che le era stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. La cura è servita e per Jane Fonda, 85 anni il 21 dicembre, non poteva esserci notizia più bella.