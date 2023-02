Pamela Anderson senza trucco su Instagram: bellezza al naturale a 55 anni

Fonte: Getty Images Pamela Anderson

Pamela Anderson ha deciso di mostrarsi al naturale su Instagram. La celebre star, per sempre ricordata come CJ Parker di Baywatch, è sulla copertina di un magazine digitale, WWD, del tutto senza trucco.

I fan hanno così avuto la chance di osservarla in maniera differente, totalmente non artefatta. A 55 anni, la celebre attrice ha deciso di seguire le orme di numerose altre colleghe, cancellando il filtro del trucco, che il mondo dello spettacolo rende di fatto obbligatorio.

Pamela Anderson senza trucco

Al di là di alcuni scatti rubati, non vi sono mai state foto ufficiali, in ottima qualità e in primo piano di Pamela Anderson senza trucco. Si può dire come nel corso degli anni si sia mostrata in svariati modi ma non in quello forse più ovvio.

Un gesto del genere però richiede coraggio, considerando le regole del mondo dello spettacolo. Per questo motivo, al di là della copertina, Pamela Anderson ha voluto dedicare a questa scelta un post sul proprio account Instagram.

I suoi fan hanno così avuto modo di apprezzare una carrellata di splendidi scatti, affiancati da un post molto toccante: “Preferisco mostrare le mie lentiggini. È divertente diventare vecchi, è un sollievo. A una certa età, poi, sembriamo semplicemente più giovani e fresche senza trucco. Questa sono io. Sono felice per come sono ora. È un mondo nuovo e sono grata per tutto l’amore”.

Probabilmente la maggior parte del suo pubblico affezionato ignorava il fatto che avesse delle splendide lentiggini ad arricchirne il volto, così come sopracciglia sottili e degli occhi tanto dolci e giovani, colmi di vita, non appesantiti da un makeup aggressivo.

Pamela Anderson come Carla Bruni, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Jessica Biel e non solo. La bellezza naturale viene premiata dal movimento “ageing gracefully”, letteralmente invecchiare con grazia, che prova a normalizzare il normale decorso del tempo sul viso, e non solo, senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Pam & Tommy, Pamela Anderson contro la serie TV

Il 31 gennaio è stato lanciato in streaming su Netflix il biopic Pamela, A Love Story, che racconta la vita privata e lavorativa dell’attrice, offrendo finalmente il suo punto di vista. Una narrativa controllata dalla sua protagonista e non distorta dai media, come spesso accaduto.

Ciò le ha dato la possibilità di analizzare lo scandalo che la vide coinvolta con il musicista Tommy Lee, ma soprattutto offrire un’alternativa a Pam & Tommy. La serie TV con Lily James e Sebastian Stan ha ripercorso le tappe chiave della vicenda a luci rosse, che ha fatto giurisprudenza ai suoi danni.

Di colpo quella storia, che sembrava ormai sepolta dal tempo, è tornata in trend ed è stata scoperta in ogni suo aspetto dalle nuove generazioni. Nel suo documentario Pamela Anderson ne parla in maniera molto dura: “Mi fa venire gli incubi e non riesco a dormire. Non ho intenzione di guardarla, così come non ho mai visto quella cassetta. Nessuno sa davvero cosa stessimo passando al tempo. Avevo bloccato quell’evento fuori dalla mia vita, per poter sopravvivere. Ora che tutto sta tornando, mi sento male”.