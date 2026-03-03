Onde perfette e che durano a lungo? Il tool arricciacapelli di ghd in sconto è il miglior alleato per una chioma sana e dalle onde impeccabili

IPA Onde perfette come le cantanti di Sanremo con il tool amatissimo in sconto

Chiunque di noi abbia visto Sanremo avrà notato un dettaglio non trascurabile, le acconciature a onde delle cantanti. Uno stile retrò, morbido, dolce e che richiama al romanticismo, delle onde ampie e definite, che avvolgono il viso e che ne addolciscono i tratti. Insomma, una chioma a onde che dura a lungo e che potete ottenere in soli cinque minuti con un tool di ghd imperdibile e adesso in sconto. Un ferro arricciacapelli professionale, che vi dona la piega a onde che avete sempre sognato e che vi farà sentire delle vere protagoniste di stile come le cantanti da Sanremo, da Arisa a Levante, in un mix di onde e acconciature retrò da ottenere con il minimo sforzo possibile.

ghd Il tool per onde come le cantante di Sanremo Prezzo 175,60 euro

Il tool di ghd è l’arricciacapelli da avere ora

L’arricciacapelli ghd Chronos Curve Classic Tong un tool professionale e che si avvale della Tecnologia Curl-Responsive, che garantisce risultati ad alta definizione tre volte più rapidi rispetto alla media, a lunga durata ed evitando il fastidioso e poco estetico effetto crespo. Per un risultato impeccabile e naturale in solo pochi minuti di styling.

Un tool che definisce la chioma con onde di diverse ampiezze a seconda di come lo si utilizza ma con la costante di non danneggiare la chioma durante l’uso. Grazie alla tecnologia Curl-Responsive, infatti, l’arricciacapelli ghd mantiene la temperatura ottimale di 185°c per tutto il tempo di utilizzo e su tutta la chioma, preservandola da eventuali danni da calore, perché non raggiunge temperature troppo eccessive, ma garantendo uno styling ottimale e duraturo, grazie al suo altissimo livello di performance.

Un tool per ricci e onde perfette, dalle beach waves in stile estivo alle onde dalle vibes retrò sfoggiate dalle celeb sanremesi, e tutto con un solo device ghd che trovate adesso in sconto per poche ore.

Come si utilizza il ferro per onde perfette

Un ferro arricciacapelli super performante e facile da usare, alla portata di tutte anche delle meno esperte. Per avere il massimo da questo tool professionale di ghd, infatti, dovrete preparare la chioma con un termo protettore, dividere i capelli in quattro sezioni uguali e posizionare ghd Classic Tong parallelamente alla ciocca, con la punta rivolta verso l’alto. A questo punto dovrete ruotare il ferro ghd di 360°C attorno ai capelli, farlo scorrere verso il basso di circa 2,5 cm e rilascia i capelli dal ferro. Una tecnica da ripetere fino alle punte e continuando con lo styling su tutta la chioma, avendo massima cura di arricciare sempre verso l’esterno del viso.

Al termine dello styling, poi, potete nebulizzare uno spray fissativo o sublimante sulla chioma, e acconciarla con una riga laterale se volete imitare l’acconciatura delle cantanti di Sanremo 2026, ottenendo una chioma a onde impeccabile e luminosa. Un hair tool da provare e di cui approfittare ora, godendo dello sconto in atto e di tutte le caratteristiche uniche che solo ghd è in grado di garantire a voi e alla vostra chioma.

