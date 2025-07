Più di 4mila persone confermano che è questo il tool da provare per avere una piega mossa perfetta come in salone

L'arricciacapelli Ghd è il segreto per una piega impeccabile come dal parrucchiere e ora è scontatissimo!

L’arricciacapelli più iconico di sempre, che ti regala una piega come quella del parrucchiere, ora è super scontato. Tutto merito dei Prime Day 2025, quattro giorni di sconti folli su Amazon su tantissimi prodotti cult con occasioni da prendere al volo e prodotti da acquistare a prezzi convenienti e usare per tutto l’anno.

Stiamo parlando dell’arricciacapelli Ghd, un tool indispensabile per avere una chioma sempre perfetta e un hairstyle come quello realizzato da un professionista. Scontato del 30% lo paghi solamente 139,90 euro per ricce e onde durature perfette su tutti i capelli.

Un’offerta imperdibile, soprattutto durante i giorni dedicati al Prime Day Amazon, che dureranno sino alle 23.59 dell’11 luglio. Il momento giusto per acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati, fra cui proprio l’arricciacapelli Ghd, una garanzia per chi sogna una chioma splendida, con onde sane e lucide. Non a caso su Amazon ha oltre 4mila recensioni che ne attestano l’ottima qualità.

L’arricciacapelli Ghd in offerta

Onde morbide e ricci definiti: l’arricciacapelli Ghd è quello che ti serve per creare un’acconciatura che ti farà sentire un star. Il Creative Curl Wand di Ghd ha un design semplice e iconica, con un fusto affusolato, perfetto per realizzare delle beach waves impeccabili.

Si può utilizzare sia con i capelli lunghi che corti, per uno styling che si realizza in pochissimi minuti. Ciò che rende speciale questo arricciacapelli è la sua capacità di rispettare la bellezza della chioma, creando dei ricci che durano a lungo. La funzione sleep mode garantisce la massima sicurezza, con lo spegnimento automatico del dispositivo dopo 30 minuti di inattività.

Ideale per creare onde grandi, naturali ed elastiche, l’arricciacapelli Ghd è dotato di tecnologia Ultra-Zone riconosce ogni sezione dei capelli e mantiene la temperatura di styling ottimale di 185° per minimizzare i danni ai capelli. Il fusto arrotondato in ceramica è caratterizzato da una sottile punta ovale progettata per dare vita a onde e ricci con una tecnologia avanzata.

Come si usa l’arricciacapelli Ghd

Il bello dell’arricciacapelli Ghd è che consente di realizzare uno styling impeccabile anche a chi non è particolarmente esperto. Per prima cosa prepara la chioma, iniziando dallo shampoo. Scegli prodotti che regalino volume e specifici per i capelli ricci.

In questo modo l’asciugatura sarà più semplice e il capello sarà già pronto per il passaggio del ferro. Tampona i capelli dopo aver terminato il lavaggio con un asciugamano. Poi asciugali con attenzione. Accendo l’arricciacapelli Ghd e imposta la temperatura, in seguito spazzola i capelli e applica un termoprotettore.

Separa la chioma in ciocche di 3-4 cm, poi arrotolale una per volta intorno al ferro. Tienile ferme con le pinze per qualche secondo e srotola con delicatezza. Procedi in questo modo sino a quando non avrai realizzato i ricci in tutta la testa.

Con le offerte del Prime Day 2025 hai accesso a tanti sconti su centinaia di prodotti. Non solo l’arricciacapelli Ghd, ma anche tantissimi altri tools per viso e capelli, i cosmetici più amati e desiderati, e i prodotti make up che cercavi.

