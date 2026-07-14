Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Amelia Spencer

Re Carlo ha numerosi nipoti. Alcuni più riservati che si fanno vedere in pubblico solo alle cerimonie d’ordinanza, che vivo tranquillamente la loro vita seguendo tradizioni e regole di bon ton. Altri più glamour che amano il jet set e sono sempre presenti ai gala e alle feste che contano. A quest’ultimo gruppo appartiene Lady Amelia Spencer.

Re Carlo, il bikini rosso di Lady Amelia Spencer

Dopo la notizia del fidanzamento di Samuel Chatto, un’altra nipote di Re Carlo fa parlare di sé. Si tratta di Lady Amelia Spencer, socialite e modella, figlia di Charles Spencer, fratello di Diana.

Amelia ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in vacanza al mare. In questi scatti, la nipote acquisita di Sua Maestà sfoggia un bikini rosso fiammante, firmato Seafolly, e mette in mostra gli addominali scolpiti e la pancia piatta. Non manca ovviamente la classica foto del lato B d’acciaio, seguendo il classico schema degli shooting in spiaggia delle influencer.

Lady Amelia è davvero molto sensuale coi capelli biondi al vento e gli occhiali da sole da pin up. Et voilà il resort di lusso si trasforma in una passerella dove lei esercita con maestria la sua professione.

La nipote di Diana è in vacanza in Turchia e ha voluto condividere coi suoi follower alcuni momenti del suo relax. A commento delle foto conturbanti scrive: “Camminando in un sogno”. La reazione è stata una cascata di cuoricini e di fiamme ardenti. Anche da parte delle sorelle. La gemella Eliza è probabilmente l’autrice delle foto, considerando il commento che ha scritto: “Incredibile. Chi le ha scattate?”.

Re Carlo e il rapporto con Lady Spencer

Scatti di questo tipo sarebbero assolutamente proibiti per un membro della Famiglia Reale. Ma Amelia se lo può permettere perché è una nipote acquisita del Re e non ha alcun ruolo all’interno della Corte. Anche se è spesso apparsa agli stessi eventi di gala in cui era presente suo cugino William.

Amelia è la figlia di Charles, il nono conte Spencer, e di Victoria Aitken, fratello di Diana. Lei e la sua gemella hanno festeggiato il 34° compleanno con un viaggio insieme al marito di Amelia, Greg Mallett, e al fidanzato di Eliza, Channing Millerd. Ma la sorella maggiore, Kitty, è la vera star di famiglia, anche per essere stata una delle modelle di Dolce & Gabbana.

Sebbene Lady Amelia abbia diversi titoli nobiliari ed era tra gli invitati al matrimonio di William e Kate Middleton e a quello di Harry e Meghan Markle, non ha nessun incarico di rappresentanza per conto di Re Carlo. Sua Maestà non ha praticamente alcun rapporto con la nipote acquisita, così come non mantiene i contatti con la famiglia della sua ex moglie Diana.