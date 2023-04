Amelia Spencer, luna di miele extra lusso: la nipote di Lady Diana non bada a spese

Fonte: Getty Images Amelia Spencer e Greg Mallett in luna di miele

Amelia Spencer e la luna di miele da mille e una notte. La nipote di Lady Diana è da poco convolata a nozze con il suo storico fidanzato, Greg Mallett, e per celebrare questo grande amore non avrebbe potuto scegliere meta più bella. Un atollo circondato da acque azzurre e cristalline, una location extra lusso degna di una principessa e – immancabile – un guardaroba da neo-sposina che è una vera ispirazione.

Amelia Spencer, luna di miele extra lusso alle Maldive

Amelia non ha badato a spese e con grande orgoglio ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua luna di miele extra lusso alle Maldive. Una location amatissima dalle celebs di tutto il mondo, che in questo caso ha fatto da sfondo al secondo atto di una favola iniziata lo scorso 21 marzo. O meglio, ben 14 anni fa.

La nipote di Lady Diana è, infatti, convolata a nozze con il compagno Greg Mallett dopo un lunghissimo fidanzamento e un amore che ha superato qualsiasi difficoltà, anche le rimostranze del padre Charles Spencer – fratello della compianta Principessa del Popolo – che pare abbia volutamente evitato di partecipare alla cerimonia, come accaduto già per l’altra figlia, Kitty Spencer.

L’amore vero non conosce ostacoli, specialmente quando sei una socialite, modella e wedding planner come Amelia Spencer. Le cartoline dalle Maldive parlano da sé: la coppia ha scelto di alloggiare al Coco Bodhu Hiti Resort nell’atollo di North Malé, un “rifugio chic” dal “ritmo rilassante e sognante”, come viene descritto sul sito. E non stentiamo a crederlo, considerato che le camere sono veri e propri appartamenti con vista sull’Oceano che urlano privacy e lusso da ogni angolo, dotati di qualunque comfort e con un arredamento natural-chic elegante ma mai eccessivo. Se siete disposte a spendere circa 800 euro a notte, è il posto che fa per voi (e potete nuotare con le tartarughe).

Guardaroba in luna di miele, i consigli di Amelia Spencer

Guardare Amelia Spencer e Greg Mallet è come ritrovarsi davanti a una coppia di Barbie e Ken in carne ed ossa, come li ha simpaticamente definiti la sorella Kitty. Non è necessario guardare il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sulla bambola più famosa del mondo per rendersene conto: questa coppia non è solo unita da un grande amore, ma anche dalla passione per il lusso e la bella vita. E come dargli torto.

Amelia in particolare ancora una volta ci dà una bella lezione di stile, lei che di moda se ne intende. Ogni luna di miele che si rispetti deve avere la giusta location, ma non solo: ci vuole un guardaroba adeguato. Quello della nipote di Lady Diana è a dir poco perfetto con una serie di capi e accessori che mettono d’accordo proprio tutte, ideali per essere eleganti (ma non troppo) e soprattutto comode. Tra un bagno in piscina e una passeggiata in spiaggia la comodità è essenziale.

Immancabile il costume intero, che da qualche estate è tornato di gran tendenza: da quello a costine molto minimal fino a quello con le rouches e il ferretto da vera neo-sposina, sono perfetti per esaltare le forme e al contempo nascondere i difetti.

Nel guardaroba da luna di miele non possono mancare ovviamente i look da giorno e da sera. Da una parte i maxi abiti floreali dal tessuto morbido e leggero, che vanno bene sia come copricostume che per un aperitivo o un pranzo in spiaggia, da abbinare a sandali-gioiello (rigorosamente senza tacchi). Dall’altra, invece, Amelia rispolvera dall’armadio dei mini dress più audaci da indossare la sera con sandali plateau e tacchi altissimi, per essere eleganti senza rinunciare al comfort.

Amelia Spencer e Greg Mallett, nozze da sogno a Città del Capo

Le immagini della luna di miele alle Maldive fanno eco alle nozze da sogno che la coppia ha celebrato a Città del Capo lo scorso 21 marzo, dopo ben 14 anni di fidanzamento. Anni intensi in cui la fiamma dell’amore non si è mai spenta, anzi li ha spinti a coronare questo sogno nel luogo che più di ogni altro occupa un posto speciale nel cuore di Amelia, nata e cresciuta proprio in Sudafrica.

Un’unione celebrata al cospetto di pochi invitati, con un Greg Mallet emozionatissimo e sorridente come mai prima e una Amelia Spencer bella da togliere il fiato, cinta in un abito da sposa firmato Atelier Versace ricamato in pizzo rebrodé e cristalli Swarowski e con un velo in tulle di seta lungo cinque metri. Peccato che ad ammirarla non ci fosse il padre Charles Spencer, fratello di Lady Diana, che si dice non abbia proprio buoni rapporti con Amelia e le altre figlie e sia stato del tutto contrario a questa unione.