Vanessa Incontrada alle Maldive, il prendisole-sottoveste è il top

Fonte: IPA Vanessa Incontrada, il perfetto look da vacanza è il suo

Un luogo paradisiaco e un look perfetto per godere di un tramonto sulla spiaggia. Vanessa Incontrada è in vacanza alle Maldive e si è mostrata su Instagram con un prendisole-sottoveste che non solo è un capo top per la location, ma è anche il perfetto abito passepartout che tutte dovremmo avere nell’armadio. Lo stile non manca, ma neppure la comodità di indossare qualcosa che fa sentire bene e che è il look perfetto da sfoggiare sulla spiaggia.

Vanessa Incontrada, il prendisole-sottoveste è il capo perfetto per tutte

Spesso si dice che nell’armadio di ogni donna non dovrebbe mai mancare un tubino nero: adatto alle situazioni più disparate, con gli accessori giusti si può indossare in ogni occasione. Ma non è l’unico abito che dovremmo avere tutte.

A mostrarcelo Vanessa Incontrada che, nell’ultimo post Instagram, si è mostrata con indosso uno splendido prendisole-sottoveste. Un capo top e perfetto per l’estate. La conduttrice e attrice al momento si trova in vacanza alle Maldive e, per stare sulla spiaggia, ha indossato un abito dalle spalline sottili, lo scollo a cuore, chiuso da una serie di bottoni. La fantasia è floreale su sfondo bianco. Si tratta di un capo semplicissimo, ma che fa la sua figura su una spiaggia. Senza dimenticare il fatto che è anche particolarmente comodo e versatile. Vanessa lo indossa con naturalezza: viso senza trucco, capelli lasciati liberi e mossi e quella bellezza autentica di cui lei è una delle rappresentanti migliori.

Il risultato è che la conduttrice è stupenda ed è la perfetta inspo per la prossima estate, perché il suo prendisole-sottoveste sarà uno dei must have da avere nell’armadio. Del resto gli abiti freschi, eleganti, ma semplici, sono perfetti per le temperature più calde e quello che indossa è un connubio perfetto di comodità e seduzione.

Vanessa Incontrada, la vacanza alle Maldive

Vanessa Incontrada sta trascorrendo giornate di relax alle Maldive, meta delle vacanze di molti vip. E condivide qualche momento di queste giornate anche su Instagram.

Oltre allo scatto con il prendisole-sottoveste, accompagnato da un commento sullo splendido tramonto alle sue spalle, ha anche ironizzato mostrando il segno del costume. Un’altra foto, questa volta con quello che sembra un top verde con fantasia bianca, a corredo della quale la conduttrice ha mostrato la tintarella e anche il segno lasciato dalle bretelline del costume.

E anche questo è uno scatto al naturale, del resto Vanessa condivide spesso immagini in cui la si vede senza trucco. Perché la sua bellezza e il suo fascino non hanno bisogno di nulla: 44 anni compiuti da poco, una carriera che continua a regalarle successi e l’affetto del pubblico.

In televisione sta andando in onda la seconda stagione di Fosca Innocenti, in cui interpreta una vicequestore. Con lei Francesco Arca, ma non solo. Infatti questa seconda stagione ha visto l’ingresso di diversi nuovi attori come Giovanni Scifoni. Ed è stato proprio lui di recente a raccontare, attraverso i social, un evento avvenuto sul set che ha visto coinvolta Vanessa Incontrada.

Ora per lei è giunto il momento da dedicare al riposo, al ricaricare le pile, in vista dei prossimi impegni di lavoro.