Incidente per Vanessa Incontrada: cos’è accaduto sul set di “Fosca Innocenti 2”

Fonte: IPA Vanessa Incontrada: incidente sul set di "Fosca Innocenti 2"

Vanessa Incontrada torna in tv con Fosca Innocenti, in onda su Canale5 con la seconda attesa stagione. Tuttavia qualcosa sembra essere andato storto sul set, con l’attrice che è incappata in un brutto incidente durante il primo giorno di riprese. A raccontare la dinamica è Giovanni Scifoni, new entry nel cast, che su Instagram si è assunto la responsabilità dell’accaduto spiegando come sono andate le cose.

Vanessa Incontrada, incidente sul set: il racconto di Giovanni Scifoni

Vanessa Incontrada è pronta a vestire nuovamente i panni di Fosca Innocenti nell’omonima fiction di Canale5, che torna in prima serata con la seconda attesa stagione. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 gennaio, quando torneranno a dominare la scena le vicende della protagonista e nuovi intricati casi da risolvere. Tuttavia un piccolo incidente è avvenuto sul set, con l’attrice che è rimasta direttamente coinvolta. È Giovanni Scifoni, new entry nel cast della serie, a raccontare cos’è accaduto.

“Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Ma tipo manco il ciaetto so guidare”: comincia così il post Instagram condiviso dall’attore che, a corredo del racconto, ha pubblicato una sua foto a bordo della moto di scena. Il post prosegue spiegando cos’è accaduto: “Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada“.

Responsabile dell’incidente è dunque lo stesso Scifoni, che ha perso il controllo della moto che è finita addosso all’attrice. A conclusione del post, racconta ironicamente come si sia presentato a Vanessa Incontrada: “Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”. Infine, ecco l’appuntamento con la nuova stagione della fiction: “Domani comincia Fosca 2 su Canale5 e io sono Lapo, quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman”.

Vanessa Incontrada, il ritorno di “Fosca Innocenti” su Canale5

La stessa Vanessa Incontrada non è ancora intervenuta sull’accaduto e, al momento, sui suoi social tutto tace. Di certo non è stato un periodo semplicissimo per l’attrice sul fronte della salute: oltre all’incidente sul set, infatti, è stata assente nello studio di Verissimo nel corso dell’intervista assieme a Francesco Arca e Sergio Muñiz per una lieve forma di influenza.

Nonostante alcuni piccoli acciacchi fisici, l’attrice è pronta a tornare in onda con le nuove avventure di Fosca Innocenti. Tantissime le new entry nel cast: non solo Giovanni Scifoni, ma anche lo stesso Sergio Muñiz, Maria Chiara Centorami e Caterina Signorini. Anche in questa nuova stagione saranno protagoniste le vicende del vicequestore di Arezzo, con nuove indagini in corso da affrontare ma anche interessanti risvolti sul fronte sentimentale.

Si riconferma dunque il sodalizio tra Vanessa Incontrada e Francesco Arca, che danno il benvenuto al pubblico di Canale5 per la serata di venerdì 13 gennaio. La seconda stagione si comporrà di 4 episodi in prima serata, e non mancheranno sorprese e grandi colpi di scena.