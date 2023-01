“Scusate, sono un po’ malata”: perché Vanessa Incontrada ha saltato “Verissimo”

Vanessa Incontrada non si ferma mai. L’attrice, e conduttrice, è tornata in teatro con la commedia Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? di Gabriele Pignotta ma è pronta a fare il suo debutto 2023 anche in tv, con la seconda stagione della fiction di successo Fosca Innocenti. Ed è proprio per la presentazione della nuova serie che è stata ospite a Verissimo, sebbene in collegamento e con qualche piccolo problema di salute di troppo.

Vanessa Incontrada non sta bene, le scuse a Verissimo

In collegamento dal Teatro Sistina, dove si trovava per le repliche del suo spettacolo, Vanessa Incontrada si è scusata con il pubblico per non essere propriamente in forma. La conduttrice è infatti rimasta colpita da una lieve forma di influenza che non l’ha comunque fermata: non è stata presente in studio ma non è mancata per la presentazione di Fosca Innocenti, insieme con Sergio Muñiz e Francesco Arca.

Un piccolo malanno che non le ha di certo impedito di fermare i tanti impegni presi per quest’inizio 2023, già cominciato all’insegna del lavoro e delle soddisfazioni personali e lavorative. La seconda stagione di Fosca, poi, è stata tra le più attese dal pubblico dopo il grande riscontro della prima, trainato dalla bravura di Vanessa Incontrada e dall’alchimia che si è creata con Francesco Arca.

Della sua passione per la recitazione, accompagnata dai suoi esordi, ne ha parlato anche a Verissimo. Il passato da indossatrice è ormai solo un ricordo: cinema, teatro, tv. La carriera da attrice di Vanessa Incontrada si è consolidata col tempo e con l’impegno che lei stessa ha speso in ogni sua interpretazione.

Fosca Innocenti, quando va in onda su Canale5

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 gennaio e subito contro un altro debutto: quello di The Voice Senior su Rai1. Fosca Innocenti 2 si basa ancora sui suoi grandi protagonisti: Francesco Arca nei panni di Cosimo e Vanessa Incontrada in quelli di Fosca Innocenti. Non mancano, poi, gli amatissimi animali che fanno da cornice a una storia tutta da scoprire: la cagnolina Alice, la gallina Gigliola e il cavallo Sansone.

Del rapporto con Francesco Arca, ha parlato a lungo in una recente intervista a Telepiù: “Io e Francesco siamo grandi amici, gli voglio molto bene. Ci siamo conosciuti a Follonica, dove vivo, e siamo andati subito d’accordo. So che se ho un problema mi basta chiamarlo ed è il primo ad arrivare. Quanto conta l’amicizia nella mia vita? Per me l’amicizia è una forma di amore. “Ti voglio bene” e “ti amo” sono la stessa cosa. L’unica differenza è che con la persona che ami hai intenzione di costruire una vita insieme”.

L’attrice si è anche sbilanciata sul rapporto tra Cosimo e Fosca, pronto per subire un’evoluzione: “Il rapporto tra Fosca e Cosimo verrà messo alla prova e dovrà affrontare alcune sfide. In particolare, arriverà una persona dal passato che creerà problemi alla loro storia d’amore”.

Fosca Innocenti va in onda ogni venerdì alle 21,25, su Canale5, e in contemporanea su Mediaset Infinity su smartphone, PC e tablet.