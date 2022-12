Rivoluzione a “The Voice Senior”, fuori Orietta Berti: chi la sostituisce e quando inizia

Fonte: Ansa Antonella Clerici a "The Voice Senior"

La stagione 2022 si avvia a conclusione e, con lei, arrivano le prime novità del 2023 che erano state annunciate nel corso della presentazione dei palinsesti Rai. Stiamo parlando di The Voice Senior, appendice dello storico talent di Rai2 e tutto dedicato alle più belle voci over 60. Alla conduzione, è confermatissima Antonella Clerici, che torna al timone dopo il grande successo delle prime due stagioni. Ma cosa ne sarà dei coach? L’assenza di Orietta Berti era di certo prevedibile, ma il nome del suo sostituto arriva solo ora, a poco più di un mese dalla prima puntata.

The Voice Senior, chi sostituisce Orietta Berti

La sua presenza in televisione è ormai costante da anni. È tornata al Festival di Sanremo in gara e come conduttrice con Fabio Rovazzi, è infine approdata al GF Vip nel ruolo inedito di opinionista che condivide con Sonia Bruganelli. Orietta Berti non poteva di certo essere presente come coach a The Voice Senior ed è per questo che il programma ha lavorato per trovare un suo degno sostituto.

Il nome c’è ed è ufficiale. Si tratta di un duo amatissimo della musica italiana e che riveste il ruolo di coach per la prima volta nella sua storia. Parliamo di Angela Brambati e di Angelo Sotgiu, i Ricchi e Poveri, che tornano in tv dopo la scomparsa di Franco Gatti e dopo la storica reunion avvenuta al Festival di Sanremo 2020 con Marina Occhiena.

Al loro fianco, sono confermati i coach storici della trasmissione. Tornano quindi Clementino, che darà ritmo allo show con la sua simpatia travolgente, e Gigi D’Alessio insieme a Loredana Bertè. La formula rimane invariata: si parte con la fase più intrigante delle Blind Auditions, nelle quali i giudici ascoltano le esibizioni al buio, a cui seguono i Knockout, le sfide dirette tra i concorrenti per aggiudicarsi un posto in finale.

The Voice Senior, quando inizia

Contrariamente a quanto accaduto un anno fa, The Voice Senior non ha occupato il palinsesto autunnale bensì quello invernale. La prima puntata del talent show è attesa per il 13 gennaio, con 7 puntate dirette da Sergio Calabona. La produzione è invece di Marco Tombolini per Freemantle.

Come ogni anno, a fare da contorno alle esibizioni ci saranno le storie dei protagonisti. Sarà un viaggio incredibile nella musica ma anche nei sentimenti di chi ha sempre sognato di poter calcare un palcoscenico importante. Non sono mancati i nomi noti, come quello di Giulio Todrani – il padre della cantante Giorgia – e quello di Fabrizio Pausini, papà di Laura, che ha partecipato come concorrente alla seconda edizione.

Al timone della terza edizione del programma, un’immancabile Antonella Clerici ormai meravigliosa padrona di casa da tre anni. Una sfida vinta, per lei, che però non è nuova alla conduzione di programmi musicali. Storico il suo Ti lascio una canzone, show dedicato al talento nascente dei più piccoli, e Sanremo Young, con il quale ha ottenuto che la sua vincitrice – Tecla Insolia – partecipasse alla finale di Sanremo Giovani direttamente al Teatro Ariston. Senza dimenticare, chiaramente, la conduzione del Festival di Sanremo nel 2005 con Paolo Bonolis e da sola nel 2010.