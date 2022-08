Federica Panicucci, vacanze alle Maldive rovinate: il suo racconto su Instagram

Momenti di relax dopo un anno di impegni lavorativi: tutti noi attendiamo con grandi aspettative le vacanze e ci rimaniamo molto male quando – qualche intoppo – rischia di rovinarle. Così è accaduto a Federica Panicucci che è volata alle Maldive con il compagno Marco Bacini per le ferie e si è ritrovata a fare i conti con un fastidioso contrattempo. A raccontarlo è stata lei stessa nelle storie Instagram.

Federica Panicucci, vacanze rovinate: cosa le è accaduto

Dovevano essere giorni da dedicare al riposo in un luogo splendido e da sogno come solo le Maldive sanno essere, ma un intoppo ha creato non pochi problemi a Federica Panicucci. A raccontare cosa le è accaduto è stata lei stessa in una serie di storie pubblicate attraverso il suo account Instagram, nelle quali ha ripercorso quanto è successo da quando è atterrata.

La conduttrice si è ripresa mentre è seduta al tavolo del ristorante insieme al compagno Marco Bacini, spiegando che sono partiti per un viaggio: “qualche giorno per noi nel nostro posto del cuore” ha aggiunto.

Federica Panicucci e il compagno sono in vacanza alle Maldive, un luogo magico in cui stare a contatto con la natura: “Tutto bene, bello, meraviglioso tranne che ieri noi siamo arrivati, siamo atterrati ieri mattina alle 10, e le nostre valigie no”.

Un intoppo che può capitare, ma che crea sempre non pochi problemi perché nelle borse c’è tutto il necessario per le vacanze. A partire dai vestiti. E per la conduttrice di Mattino Cinque è accaduto proprio così, come lei stessa non ha esitato a raccontare nelle storie del suo profilo Instagram: “Le nostre valigie sono arrivate oggi alle due, quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente: solo con uno spazzolino da denti. E fine: nient’altro”. Poi la conduttrice ha aggiunto: “Ho trovato una t-shirt in camera come omaggio del posto dove siamo”.

Federica Panicucci ha ironizzato su come è stata per un giorno e mezzo, aggiungendo poi – divertita – che “è stata una bellissima esperienza”.

Infine ha concluso: “Tutto è bene ciò che finisce bene. La valigia è arrivata: era chiusa, era perfetta, dentro c’era tutto quindi basta la vacanza può iniziare”.

La presentatrice ha mostrato anche alcune immagini dell’acqua cristallina e dei pesci, inoltre, in un reel, ha condiviso un video che riprende alcune piccole tartarughine che si dirigono verso il mare.

Federica Panicucci, il ritorno alle Maldive e l’estate di relax

Federica Panicucci era già stata in vacanza alle Maldive a luglio. Nelle splendide isole aveva trascorso giornate di riposo in famiglia, mentre questa volta è partita da sola con il compagno. Bellissima e sempre sorridente, la conduttrice si era mostrata in uno scatto pazzesco: fisico invidiabile, trikini giallo dal colore sgargiante e una bellezza che buca l’obiettivo.

Merito anche della felicità, perché la storia d’amore con il compagno Marco Bacini va avanti a vele spiegate e i due appaiono complici e sereni. Al tempo stesso il suo percorso professionale è stato – anche nell’ultima stagione televisiva – ricco di soddisfazioni. Infine non mancano le novità e le sfide professionali: il prossimo palinsesto la vedrà al lavoro in prima serata per condurre Back to School.

Ora, quindi, una meritata estate di relax prima che gli impegni di lavoro la riportino sul piccolo schermo.

