Vanessa Incontrada compie 44 anni: il video senza trucco su Instagram

Il modo migliore per celebrare il proprio compleanno ce lo mostra Vanessa Incontrada. La conduttrice, in occasione dei suoi 44 anni, ha pubblicato un video Instagram in cui si riprende senza trucco mentre si canta tanti auguri da sola. Un bel modo di ricordarci che i primi a doversi amare e celebrare siamo proprio noi stessi.

Vanessa Incontrada, il video per i suoi 44 anni è una celebrazione

Vanessa Incontrada è l’emblema di una donna che non ha paura. Non ha paura di esporsi, di dire la sua, ma neppure di mostrarsi per come è: senza trucco e senza inganno.

Negli anni ha più volte celebrato la bellezza al naturale. Lo ha fatto mostrandosi senza make up e senza filtri, restituendo un’immagine vera e sincera di se stessa. E insegnandoci che ci dobbiamo capire, accettare e amare per come siamo. Non si tratta di un percorso facile e neppure breve, ma l’esempio di altre persone, come proprio quello di Vanessa Incontrada, può fare la differenza.

Anche in occasione dei suoi 44 anni ha continuato lungo questa strada. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un video in cui si mostra senza trucco e celebra se stessa. Lo ha fatto con la consueta ironia che la contraddistingue: cantandosi da sola “Tanti auguri a me” e baciandosi alla fine. Un modo simpatico di festeggiare con i follower, che al termine del video ha ringraziato, ma anche un messaggio di amore verso se stessi. Come a ricordarci che siamo noi i primi a doverci festeggiare.

Al termine della canzone ha detto “Auguri Vane e grazie di tutti i messaggi che mi state inviando e che mi avete inviato: grazie di cuore” con bacio finale verso la telecamera dello smartphone. E i messaggi sotto al post Instagram sono stati tantissimi: da quelli di personaggi del mondo dello spettacolo fino a quelli dei suoi tantissimi fan.

Vanessa Incontrada compie 44 anni ed è molto amata: merito anche di quella luce e quella semplicità che riesce sempre a trasmettere. Che sia in televisione o su un social non importa: il suo sorriso, il suo sguardo genuino, la sua bellezza bucano ogni schermo e arrivano al cuore di chi la segue con affetto.

Vanessa Incontrada, la carriera, la vita privata e i suoi spendidi 44 anni

La carriera di Vanessa Incontrada è inziata prestissimo: non era ancora maggiorenne e già faceva l’indossatrice. Il suo esordio sul piccolo schermo è datato 1998. Da allora di acqua sotto i ponti, come si suol dire, ne è passata molta: Vanessa è diventata uno dei volti più amati della televisione con la conduzione di trasmissioni molto seguite. Alcuni esempi? Zelig, Music Awards, Italia’s Got Talent e Striscia la Notizia. Non si è fatta mancare la recitazione prendendo parte a film, serie tv e lavorando a teatro.

Dal punto di vista privato è stata per tanti anni legata a Rossano Laurini, sul loro allontanamento di recente ha spiegato a Oggi: “È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”.

Sul fronte figli, invece, ha rivelato – durante un’intervista a Verissimo – che le piacerebbe averne un altro. Vanessa è già mamma di Isal, che oggi ha 14 anni.

Vanessa Incontrada è ironica, capace di scherzare prima di tutto su se stessa. E negli anni sotto le luci della ribalta ha dimostrato di essere una donna elegante e dotata di grande intelligenza. A 44 anni è più bella e vera che mai.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.