Vanessa Incontrada: “Vorrei un altro figlio”. La confessione dopo l’addio a Laurini

Riprendono gli impegni di lavoro per Vanessa Incontrada che fa il suo ritorno alla guida di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. E mentre la vita professionale procede a gonfie vele, la showgirl – sempre molto riservata – ha confessato anche qualcosa di più su quella più privata. Dopo l’addio allo storico compagno Rossano Laurini, con cui ha raccontato di recente di essere in crisi, ha ammesso di volere un altro figlio.

Vanessa Incontrada, il sogno di un altro figlio

Una lunga chiacchierata che è spaziata in tanti ambiti della vita di Vanessa Incontrada: dall’aspetto professionale a quello più privato, la conduttrice e attrice, 43 anni, è stata ospite di Verissimo. E nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato quale sia il suo grande sogno: quello di diventare mamma una seconda volta.

“È un mio desiderio grande – ha spiegato Vanessa – se Dio vorrà arriverà, chissà. Anche perché sai ho comunque un’età e più vai avanti e più ti fai delle domande, però mi piacerebbe. Mi sono data un tempo, anche perché ti ripeto: per età il tempo te lo devi dare. Non è che ho più 30 anni che dico vabbè quando arriva”.

Poi la conduttrice ha aggiunto: “Però mi piacerebbe molto rivivere una maternità”. Un desiderio che nasce, ad esempio, quando vede le amiche neo mamme: “Mi viene proprio questa voglia di averlo, questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal”. Il figlio di Vanessa Incontrada ormai ha 14 anni, è diventato grande e – come ha spiegato lei stessa: “La sua strada ormai se la sta facendo”.

In merito al periodo che sta vivendo ha spiegato a Silvia Toffanin di essere in “una fase molto riflessiva, una fase di cambiamento nella mia vita – poi ha aggiunto – mi faccio tante domande su come sarà il mio futuro anche se vivo molto il presente”.

Di recente Vanessa ha rivelato qualche dettaglio sulla crisi con lo storico compagno Rossano Laurini. In un’intervista rilasciata a Oggi ha spiegato: “È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”.

Parole che sono arrivate dopo mesi di supposizioni, in cui erano emerse voci riguardo a un periodo difficile tra i due. Oltre a questo Vanessa non ha detto altro, preferendo la strada del silenzio e cercando di mantenere la sfera privata il più possibile tale.

Vanessa Incontrada, il ritorno in tv a Striscia la Notizia

E la vita professionale procede a gonfie vele, il suo ritorno sul piccolo schermo è a Striscia la Notizia con Alessandro Siani. Dopo una breve incursione dell’attore Luca Argentero nel tg satirico di Antonio Ricci, infatti, Vanessa Incontrada è pronta a tornare alla conduzione da lunedì 3 ottobre e fino al 22 dello stesso mese.

Un nuovo impegno che, come riporta Ansa, lei stessa ha commentato con entusiasmo: “Come si dice “squadra che vince non si cambia” e noi non vediamo l’ora di entrare nelle case degli italiani per regalare momenti di leggerezza, qualche spunto di riflessione e tanto divertimento”.