Luca Argentero, debutto in tensione a “Striscia la Notizia”. Ma sono tutte pazze di lui

Fonte: IPA Venezia 79, Argentero e Marino: primo red carpet da genitori bis

Ogni debutto è segnato inevitabilmente da una piccola difficoltà, se non vera e propria tensione. Al bancone di Striscia la Notizia abbiamo potuto finalmente “ammirare” il talento di Luca Argentero. Una scelta diversa, fortemente voluta da Antonio Ricci, in coppia con Alessandro Siani. Per la trentacinquesima edizione del Tg satirico, l’attore di Doc – Nelle tue mani non ha nascosto una certa emozione che, alla fine, lo ha “tradito” per qualche momento.

Luca Argentero, il debutto a Striscia la Notizia

Il 27 settembre è andata in onda la prima puntata della 35esima edizione del Tg satirico di Antonio Ricci. Per l’apertura, ha scelto una coppia a dir poco formidabile: due attori di grande talento, Luca Argentero e Alessandro Siani. Per Argentero, è stata la prima volta a Striscia la Notizia, e l’emozione si è fatta sentire, soprattutto all’inizio.

Durante la messa in onda della puntata, proprio durante la presentazione, Argentero si è “confuso”, sbagliando strada verso il bancone. Naturalmente l’attore se ne è accorto subito, e ha corretto il tiro. Nulla di che, ovviamente, anzi: la sua conduzione è proseguita nel migliore dei modi. Ma è su Twitter che ha ottenuto maggiore successo.

Luca Argentero, il successo su Twitter dopo Striscia la Notizia

Su Twitter, i commenti positivi per Argentero sono stati a dir poco centinaia, tanto che il programma è finito in trend. Del resto, è uno dei più seguiti della stagione televisiva. Tuttavia, oltre alla bellezza dell’attore, sono state esaltate le sue qualità: una certa genuinità che è sempre ben apprezzata, oltre che la sua autenticità, che di certo non si può mettere in discussione.

Dopo qualche minuto dall’inizio del programma, tutte sono state pazze di lui: il sorriso, la compostezza, che, sì, magari non è una componente frequente di Striscia. Eppure, non è nemmeno detto che bisogna essere eccessivi per tenere il banco del Tg satirico. Tutt’altro, perché l’attore ha conquistato in virtù di altre qualità. C’è persino chi ha guardato il format esclusivamente per la presenza di Argentero, premiando di fatto la decisione di Ricci.

La chimica con Alessandro Siani

Nonostante qualche critica non sia mancata – secondi alcuni la coppia Argentero-Siani non ha sfondato come preventivato – in realtà l’attore e il comico hanno dimostrato un grande affiatamento e molta chimica. La complicità non è mancata, ed è essenziale, soprattutto quando siamo di fronte a una novità.

Il format di Striscia la Notizia non ha mai subito tante rivoluzioni: la forma, in buona sostanza, è sempre rimasta la stessa. Ma è probabilmente questo il suo punto di forza: lo sciorinare delle notizie in salsa attuale, con un picco di satira. Per Argentero, non si tratta inoltre del suo debutto alla conduzione, poi: ce lo ricordiamo tutti nel 2011 a Le Iene.

La vena comica e satirica di Siani ha fatto da contraltare alla compostezza di Argentero, ottenendo un mix che è piaciuto ai più. L’attore, che sta per diventare papà per la seconda volta (la moglie Cristina Marino è incinta) ha fatto un debutto in grande stile. Con qualche imbarazzo, certo, ma le “sbavature” hanno sempre un loro perché e rendono il tutto ancor più perfetto.