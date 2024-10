William stregato dalle cugine Kitty, Amelia ed Eliza Spencer: lingerie a vista e spacchi

Fonte: IPA Kitty Spencer

Quando William è arrivato ai Centrepoint Awards che si sono tenuti al British Museum è rimasto letteralmente stregato dalle sue cugine, Kitty, Eliza e Amelia Spencer che hanno partecipato alla cerimonia in onere del lavoro svolto dalla defunta zia, Lady Diana. Kate Middleton non c’era e loro sono state le protagoniste della serata.

Kitty, Eliza e Amelia Spencer seducono William

Il Principe William è arrivato al British Museum tutto solo. Sua moglie Kate Middleton non lo ha accompagnato. La Principessa del Galles non ha ripreso a tempo pieno il lavoro e a un mese dall’annuncio della fine della chemioterapia è uscita appena una volta. Per questo motivo, suo marito si è trovato tutto solo. Ma non ha sofferto troppo, infatti al gala ha trovato un’ottima compagnia, quella delle sue bellissime cugine che hanno sfoggiato dei look davvero seducenti.

Non è la prima volta che Kitty, Eliza e Amelia supportano il cugino nelle sue uscite pubbliche, da quando Kate si è ammalata.

Le Lady Spencer sono state decisamente all’altezza della situazione e William ne è rimasto rapito, specialmente quando Kitty è salita sul palco per fare un breve discorso.

Fonte: IPA

Amelia ed Eliza Spencer, abiti gemelli

D’altro canto, le sorelle Spencer hanno ereditato dalla zia Diana bellezza ed eleganza. E in più non sono vincolate allo stretto dress code di Corte. Le gemelle Lady Amelia e Lady Eliza hanno indossato due abiti coordinati di seta, color grigio perla.

L’abito di Amelia presentava una profonda scollatura a V, bordata di strass, maniche lunghe a sbuffo e uno spacco profondissimo che svelava le gambe nude. Ha coordinato il vestito a una clutch con pietre e sandali argentati. La sua gemella ha optato per un abito con mantella, più romantico che ha coordinato con delle décolleté da Cenerentola.

Kitty Spencer, abito trasparente

Kitty, la più grande delle tre, ha indossato un magnifico abito a stampa su Venezia, in voile trasparente con corpetto a lingerie, abbinata a una clutch con pelliccia bianca. Ha raccolto i capelli per esaltare gli orecchini ambrati e il collier di pietre preziose.

William non era da meno in fatto di eleganza. Il Principe ha indossato una giacca in velluto blu abbinata a pantaloni neri, camicia bianca e papillon.

I Centrepoint Awards celebrano i successi dei giovani che hanno trasformato la propria vita dopo essere rimasti senza casa.