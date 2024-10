Lady Diana, venduta la casa della matrigna per 10,95 milioni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La casa della matrigna di Lady Diana, situata nel prestigioso quartiere di Mayfair a Londra, è stata recentemente venduta per una cifra impressionante: 10,95 milioni di sterline. Questa dimora, simbolo di un legame speciale tra la principessa e Raine Spencer, rappresenta un pezzo di storia familiare che ha segnato momenti importanti nella vita della “principessa del popolo”.

La casa di Lady Diana, conosciuta come 24 Farm Street, è stata venduta per la prima volta in 22 anni, un evento che ha catturato l’attenzione degli amanti del gossip e degli appassionati della storia reale.

La casa di Raine Spencer: un dono speciale e un luogo di rifugio

Il padre di Lady Diana, John “Johnnie” Spencer, ottavo conte Spencer, acquistò questa elegante casa nel 1990 come un gesto d’amore per sua moglie Raine, per sostenerla dopo un grave ictus.

Questo atto gentile simboleggiava la profonda affinità tra i due, e la casa diventò uno spazio in cui Raine poteva trovare conforto e rifugio. Con le sue cinque piani, questa sontuosa dimora è l’essenza dello stile britannico classico, con interni accoglienti e uno spazio esterno incantevole che include una terrazza panoramica e due patii.

La casa di Lady Diana, che ha un forte richiamo al gusto tradizionale inglese, è stata curata con un’attenzione ai dettagli che rifletteva lo stile impeccabile di Raine Spencer.

Questa casa è stata descritta nel libro Three Times a Countess di Tina Gaudoin, che esplora la vita di Raine Spencer e la sua relazione con la famiglia reale.

Un dettaglio affascinante è l’amore di Johnnie Spencer per la biblioteca del primo piano, mentre Raine preferiva ospitare gli amici nella sala da pranzo al piano terra, decorata in un vivace rosso, lo stesso colore della sala da pranzo della residenza di famiglia Spencer, Althorp House. Questi dettagli rendono la casa di Lady Diana non solo un’abitazione, ma anche un simbolo di legami affettivi e storici.

Un rifugio per Lady Diana

Dopo la morte del padre nel 1992, Raine Spencer ereditò completamente la proprietà di 24 Farm Street, che divenne un luogo di rifugio anche per Lady Diana.

La principessa, dopo il divorzio da Re Carlo, trovava conforto nel trascorrere del tempo nella biblioteca del primo piano, lo spazio prediletto del suo defunto padre. Qui, Lady Diana passava ore in solitudine, circondata dai libri e dai ricordi di un passato che, per molti versi, rimaneva ancorato a quella casa.

Il legame tra Raine e Lady Diana non è sempre stato facile, ma col tempo la loro relazione si rafforzò, tanto che la casa di Mayfair divenne il loro punto di incontro. Raine era presente in questa abitazione anche quando ricevette la terribile notizia dell’incidente d’auto che costò la vita a Lady Diana.

Questo episodio drammatico aggiunge ulteriore intensità emotiva alla storia di questa casa, che non è solo una splendida dimora, ma anche un luogo carico di memorie.

Un nuovo capitolo per la casa di Lady Diana

Per oltre due decenni, la casa di Lady Diana è stata di proprietà di Alan e Mary Hobart, noti collezionisti d’arte e fondatori della Pyms Gallery a Mayfair. La coppia ha usato la proprietà come una sorta di museo privato, arricchendola con opere d’arte di valore e continuando a mantenere l’eredità della casa intatta. La recente vendita per 10,95 milioni di sterline segna un nuovo capitolo per questa straordinaria dimora.

Nonostante la vendita della casa di Lady Diana, la storia della sua vita continua a essere al centro delle cronache. Il fratello di Diana, Charles Spencer, è recentemente apparso sui giornali per la sua relazione con la storica Cat Jarman, proprio nei mesi successivi al divorzio dalla sua ex moglie, la contessa Karen Spencer.

Questa nuova relazione ha già suscitato scalpore, con Cat che ha persino intentato una causa contro Karen per “uso improprio di informazioni private”. Mentre i dettagli di questa vicenda sono ancora in fase di sviluppo, la famiglia Spencer continua a essere una fonte inesauribile di interesse per i media.