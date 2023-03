Lady Diana, la faida delle nipoti Spencer. Peggio di William e Harry

Fonte: Getty Images Kitty, Amelia ed Eliza Spencer, i look fantastici delle nipoti di Diana

Aria di crisi in casa Spencer: se il rappoto tra il Principe William e il Principe Harry è ormai notoriamente compromesso, non è idilliaco neanche tra le nipoti di Lady Diana e suo fratello, Charles Spencer. I giornali inglesi la chiamano già “faida” ma i motivi e la verità ancora sono ignoti. Fatto sta che l’uomo ha saltato il matrimonio di ben due delle sue figlie, Lady Amelia Spencer e Lady Kitty Spencer.

Lady Diana, la faida tra le nipoti e il fratello

Come può un padre non prendere parte al matrimonio delle figlie? Il diretto interessato non ha mai dato seguito ai pettegolezzi, e le scuse riportare sui giornali sono le più disparate. Eppure, i veri motivi sembrano essere ben chiari: Charles Spencer non approva nessuna delle due unioni, o meglio, non approva i due sposi. Il fratello di Lady Diana ha ben sette figli, da tre matrimoni diversi. I suoi ragazzi e ragazze sono molto uniti, nonostante abbiano madri diverse sono proprio loro gli anelli di congiunzione, e non il padre, secondo i bene informati.

La sua assenza, per l’ennesima importante occasione familiare (le nozze di Amelia si sono celebrate proprio questa settimana) dopo aver partecipato al matrimonio di suo nipote, il Principe Harry, con Meghan Markle nel 2018, ha alimentato le voci di una spaccatura all’interno del clan Spencer. E come sempre è Charles il pomo della discordia. Noto per essere sempre stato molto critico nei confronti della Famiglia Reale inglese, e sempre pronto a celebrare e ricordare l’immagine di sua sorella, il Conte ha avuto spesso rapporti difficili con i suoi figli.

Fonte: Getty Images

Le cose non sono sempre state così apparentemente gelide tra Charles e i suoi figli maggiori, che condivide con la sua prima moglie, la modella Victoria Aitken. La coppia si è sposata nel il 1989, separandosi nel 1997, e da questa unione sono nati Kitty, le gemelle Eliza e Amelia e Louis, cresciuti a Città del Capo, lontano dal bagliore dell’attenzione pubblica. Non ci stupisce, dunque, che Amelia abbia detto sì proprio in questa città e non a Londra come sua sorella Kitty, e questa non può essere la scusa per l’assenza di suo padre, rintracciabile più in una avversione del padre verso la scelta della figlia.

Perché Charles Spencer non partecipa al matrimonio delle figlie

Seppure non ci sia mai stata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, è chiaro che Charles Spencer abbia evitato i matrimoni delle sue figlie perché contrario. Infatti, quando nel 2021 Kitty ha sposato il magnate della moda milionario Michael Lewis, di ben 30 anni più grande di lei, tutta i tabloid hanno parlato dei forti contrasti padre-figlia, e di come il fratello di Lady Diana si sia opposto in tutti i modi a questa unione. Un niente di fatto, il matrimonio della ragazza è stato uno degli eventi più attesi nella capitale londinese, e ad accompagnarla all’altare è stato il fratello Louis.

Fonte: Getty Images

Siamo nel 2023, e la storia si ripete: Amelia Spencer ha sposato il 22 marzo il suo fidanzato di lunga data, Greg Mallett, in una splendida cerimonia a Città del Capo. Assente, anche questa volta, Charles, qualcuno sostiene perché impossibilitato a volare per problemi di salute. Per altri, però, il Conte non approverebbe neanche questa unione, tra sua figlia e un insegnante di fitness. Questione di prestigio, insomma, una sciocca motivazione per perdere il giorno più importante per un figlio.

“Un padre poco presente, molto pratico, ma comunque un buon padre” aveva spiegato Amelia in una intervista, nonostante sia noto che il Conte, pur viaggiando regolarmente tra il Regno Unito e il Sud Africa, dove sono rimasti i suoi figli, si limitava spesso solo ad una telefonata. Ma si dice che i rapporti tra Charles e le sue figlie maggiori si siano raffreddati quando ha sposato la terza moglie, la modella Karen Gordon nel 2011, dalla quale ha avuto la figlia Charlotte Diana.