Kate Middleton, l’annuncio fa tutti felici a Palazzo: fissata la data del matrimonio reale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha già in agenda un nuovo matrimonio reale. È stato infatti annunciato ufficialmente il fidanzamento di Samuel Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto, con Eleanor Ekserdjian. La coppia si sposerà la prossima primavera ed è probabile che alle nozze siano invitati Re Carlo, Camilla, William e sua moglie.

Kate Middleton, matrimonio in vista

Nella Famiglia Reale l’annuncio del fidanzamento è stato accolto con molta gioia. Re Carlo è stato naturalmente informato del fatto in anticipo e pare abbia espresso le sue congratulazioni alla giovane coppia. Infatti, entrambi i futuri sposi hanno 29 anni.

I dettagli del matrimonio, che si terrà nella primavera del 2027, non sono stati ovviamente rivelati. Anche perché i preparativi sono ancora in corso. Ma si vocifera che alle nozze potrebbero essere invitati i membri senior della Famiglia Reale, dunque anche Kate Middleton e William.

La Principessa e il Principe del Galles hanno partecipato quest’anno al secondo matrimonio di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna, con Harriet Sperling ed è probabile che si uniranno alla gioia di Samuel Chatto. Anche se non è così scontato, perché la parentela con Lady Sarah non è così stretta e il suo ruolo a Corte non è rilevante.

Kate Middleton e William, la parentela con Samuel Chatto

Lady Sarah è l’unica figlia della Principessa Margaret, sorelle minore della Regina Elisabetta. Dunque, è cugina di Re Carlo e seconda cugina di William. È 29esima nella linea di successione e sebbene non svolga incarichi pubblici, partecipa frequentemente a eventi e cerimonie con il resto della Famiglia Reale. Tra l’altro fu damigella al matrimonio di Carlo e Diana ed è madrina di Harry.

Nel 1994 ha sposato Daniel Chatto, che proviene da una famiglia di attori. I due hanno avuto due figli, Samuel e Arthur.

Il futuro sposo quindi è cugino di secondo grado del Re e terzo del Principe del Galles. Samuel è un artista ed è comparso diverse volte in pubblico durante grandi eventi che riguardavano la Corona, come i funerali di Elisabetta II e l’incoronazione di Carlo e Camilla. Anche se è suo fratello Arthur ad aver fatto strage di cuori, passando per il nipote bello della Regina.

Kate Middleton, il fidanzamento di Samuel Chatto

Samuel Chatto ha annunciato il suo fidanzamento con un post su Instagram in cui ha condiviso una foto che lo ritrae con Eleanor Ekserdjian mentre mostra l’anello, realizzato da lui con la porcellana. “Sono davvero felice di annunciare che io ed Ellie ci siamo fidanzati. E non potremmo essere più felici.”

I due si frequentano da qualche anno. Nel dicembre 2024 Eleanor si era unita alla Famiglia Reale per la messa di Natale, privilegio riservato di solito alle coppie sposate. Anche se nel 2017 Meghan Markle fece lo stesso, prima del matrimonio.

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