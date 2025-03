Re Carlo, suo cugino Arthur Chatto fa impazzire tutte con queste foto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Arthur Chatto

Re Carlo ha un insospettabile lontano cugino, Arthur Chatto, che da qualche anno a questa parte è salito alla ribalta per la sua prestanza fisica, tanto da essere considerato il membro della Famiglia Reale più sexy, persino di Harry.

Re Carlo, in che rapporto di parentela è con Arthur Chatto

Arthur Chatto è il nipote della Principessa Margaret, zia di Re Carlo e sorella minore della Regina Elisabetta. Margaret ebbe una vita sentimentale molto tormentata, dopo che le fu proibito di sposare Peter Townsend, revisore dei conti della Regina madre, divorziato e con due figli.

Elisabetta ebbe sempre un certo rimpianto per aver causato tanto dolore alla sorella e probabilmente anche per questo non si oppose al matrimonio tra Harry e Meghan Markle.

Comunque, Margaret sposò nel 1960 il fotografo Antony Armstrong-Jones da cui ebbe due figli, David nel 1961 e Lady Sarah nel 1964. Poi i due divorziarono nel 1978.

Lady Sarah, nipote di Elisabetta II e cugina di Carlo, ha sposato nel 1994 Daniel Chatto, un attore e agente teatrale. Dalla loro unione sono nati Samuel (1996) e Arthur (1999). La Principessa Margaret era quindi la nonna dei due ragazzi, mentre la Regina Elisabetta era la loro prozia. Di conseguenza, Re Carlo è loro cugino di secondo grado.

Ecco quindi la parentela non così lontana tra l’attuale Sovrano e l’aitante Arthur che da bambino frequentava anche i cugini di terzo grado, William e Harry, come lui stesso ha mostrato sul suo profilo Instagram condividendo una foto del 2008 che lo ritraeva bambino insieme ai figli di Carlo e Diana.

Arthur Chatto e le frequentazioni con la Famiglia Reale e Carlo

Arthur non è certo un membro senior della Famiglia Reale, in quanto discendente del ramo cadetto dei Windsor. In ogni caso, intrattiene rapporti abbastanza stretti con la Corte e il Re che è pur sempre il cugino di sua madre, Lady Sarah. Così, ad esempio ha partecipato al matrimonio di Harry e Meghan Markle. Era presente ai funerali del Principe Filippo e della Regina Elisabetta, insomma prende parte a tutte le ricorrenze solenni della Famiglia Reale.

Certo, Arthur Chatto non può aspirare al trono, prima di lui ci sono oltre 30 persone, e non ha nemmeno un titolo nobiliare, però è considerato il “nuovo scapolo reale” più appetibile del momento.

Re Carlo, un culturista in famiglia

Un titolo che gli è valso grazie alle foto a torso nudo che posta su Instagram, dove mette in vista i suoi muscoli e i suoi addominali di acciaio.

Arthur è un appassionato di fitness e trascorre molte ore in palestra. Dopo aver frequentato Eton, come William e Harry, si è arruolato nei Royal Marines come cadetto ufficiale , diventando il primo membro della famiglia reale britannica a farlo dai tempi del principe Edoardo.

Ci tiene molto all’aspetto fisico ed è stato definito, “un fanatico della forma fisica, un culturista che adora il canottaggio”. Fede scalpore al Giubileo della Regina Elisabetta dove si presentò in uniforme militare e da allora non ha perso il titolo di più sexy della Famiglia Reale.