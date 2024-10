Ornella Vanoni, perduto il patrimonio da 118 milioni di euro: “Mi fregavano i soldi”

Ornella Vanoni è un vulcano. A 90 anni da poco compiuti non sembra aver alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Tra gli ospiti più amati della televisione italiana, nel pomeriggio di sabato 26 ottobre ha regalato nuove perle di saggezza e tanta allegria negli studi di Verissimo. Ha raccontato di un nuovo disco, degli amori della giovinezza e di un periodo difficile che la portò a dilapidare il proprio patrimonio.

Ornella Vanoni: “Ho perso tutto”

Ornella Vanoni è una delle più grandi artiste della musica italiana, sulla scena da decenni, ha cantato con i più grandi, ha sfornato anno dopo anno immortali capolavori e continua a incantare i fan con una voce che, seppur segnata dal tempo, resta graffiante e acuta. Una carriera sfavillante, e ci si aspetterebbe che la cantante possa oggi assaporarne i frutti, anche economici. Ma così non è. La stampa le attribuisce un patrimonio da capogiro, si è scritto che i suoi risparmi superino i 118 milioni di euro, ma lei smentisce.

“Se fosse vero – ha affermato con la solita schiettezza in un’intervista al Corriere – non sarei qui, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico”. Il denaro c’era, ma non è durato: “Ho perso tutto”. La colpa, confida la cantante, è stata dell’ingenuità e della solitudine: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo”.

Vanoni, a Verissimo il retroscena sul suo matrimonio

Ospite di Silvia Toffanin, che la cantante ha omaggiato con un kit per preparare il gin tonic, Vanoni ha ricordato il suo passato e un amore che la fece particolarmente soffrire. Si tratta di quello per l’impresario Lucio Ardenzi, che Vanoni sposò giovanissima nel 1960: “Non amavo quell’uomo. Queste cose non si fanno, ma a quell’epoca lì si sa come andavano le cose. Era una situazione dalla quale avrei voluto scappare prima di sposarmi. Le mie amiche mi dissero che no, non si poteva. Che palle. Quindi mi sono sposata. Per me è stato un giorno indifferente, ero vestita di giallo e questo lo ricordo. Come se andassi alle corse ad Ascot”.

E la vispa 90enne ne ha anche per il suo amore vero, seppur mai convolato, quello per il cantautore Gino Paoli (sposato con un’altra e amante anche di Stefania Sandrelli). “Ma che palle, basta parlare di Gino Paoli! – ha sbottato quando la conduttrice lo ha menzionato – È come se non ci fosse, dorme sempre. Anche quando stavamo insieme dormiva sempre”.

Il commento sulle star di oggi

Dopo lo strafalcione su Elodie, Marracash e Celentano, che le è valso anche un Tapiro, Ornella Vanoni ha voluto correggere il tiro, complimentandosi con le nuove leve del panorama musicale italiano. La migliore di tutte, secondo lei, è Elisa, con la quale ha percepito “un’alchimia mai sentita con nessun’altro”. Grande affetto anche per Mahmood: ”Stamattina mi ha mandato dei fiori e io gli ho scritto che è un bonbon”.