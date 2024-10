Ornella Vanoni contro Elodie: “Dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare”

Fonte: Getty Images Ornella Vanoni Elodie

Chi conosce Ornella Vanoni sa che la cantante milanese non ha filtri e neanche tanti scrupoli quando si tratta di dire cosa pensa. E sono in molti, anzi moltissimi, ad amarla e apprezzarla per la sua schiettezza. In occasione dell’uscita del suo nuovo album Diverse ha rilasciato un’intervista ricca di pensieri graffianti, anche su alcuni colleghi. Tra cui Elodie, popstar già iconica degli anni Venti, già contestata da qualcuno per le non straordinarie doti vocali. Vanoni, a domanda diretta, ha svelato al Corriere cosa pensa della cantante romana.

Ornella Vanoni, il giudizio su Elodie

A proposito di Elodie, Ornella ha un pensiero molto chiaro, pur espresso in modo diplomatico. “Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta”. L’opinione di Ornella Vanoni, che suona come una critica, si va a unire ai giudizi che ha ricevuto la giovane popstar negli ultimi mesi, accusata, anche da alcuni esponenti politici, di concentrarsi troppo sull’immagine (un’immagine sexy) tralasciando l’attenzione sulla voce e sulla performance canora. Ma non solo: secondo Vanoni, la performer di Black Nirvana avrebbe scelto anche canzoni forse non cucite a misura su di lei. E forse per la fretta di fare più cose possibili, sarebbe stata poco selettiva.

Chiaramente è solo il parere di una persona, ma Ornella Vanoni ha collaborato con Elodie (e con Ditonellapiaga) nel brano Ti voglio, e forse il suo intento era dare un consiglio gentile e spassionato a una collega più giovane. Ugualmente però Vanoni si è espressa anche su Ditonellapiaga, sottolineando che la cantante (vero nome Margherita Carducci) è dotata di una bellissima voce.

La reazione di Elodie alla critica di Ornella Vanoni

Elodie al momento non ha replicato alle parole di Ornella Vanoni. La cantante è molto concentrata sulla propria carriera, sia quella di popstar che quella di attrice, che scorre in parallelo. Dopo l’esordio in Ti mangio il cuore, nel 2022, ha preso parte a Fuori, di Mario Martone, che nel cast comprende anche Matilda De Angelis e Valeria Golino.

Su Instagram pochi giorni fa Elodie ha lasciato una comunicazione ai suoi fan per svelare i progetti futuri: “Presto due film e tanta nuova musica”. Non sembra proprio che la cantante abbia intenzione di accantonare la carriera musicale per quella cinematografica o da influencer, anzi. Poco tempo fa è apparsa all’Arena di Verona dove ha duettato con Riccardo Cocciante nel brano Vivere per amare.

Anche la vita privata dell’interprete di Black Nirvana va alla grande. Archiviata per sempre (e da tempo) la lunga travagliata storia con Marrakesh, la cantante risulta fidanzatissima e superfelice con Andrea Iannone. Le ultime indiscrezioni danno i due per molto affiatati, anche se per il momento non ci sarebbe nessun progetto matrimoniale (pare che la popstar non sia entusiasta all’idea). La coppia è stata anche paparazzata più volte durante uscite o incontri con l’amica di lei, la conduttrice Diletta Leotta, e suo marito Loris Karius.

Dopo due anni di fidanzamento, Elodie e Iannone nell’estate 2024 si sono concessi una vacanza romantica in camper, alla volta del Portogallo.