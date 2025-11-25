Ornella Vanoni, il ricordo commovente ad Amici: il tributo di Maria De Filippi

Si è spenta nella sua casa di Milano, dopo aver chiesto un gelato: Ornella Vanoni ci ha lasciato il 21 novembre 2025. I funerali si sono tenuti il 24 novembre: l’ultimo saluto a un’artista che ha reso grande la musica italiana in tutto il mondo. Anche Amici di Maria De Filippi ha fatto un tributo alla sua carriera, con il saluto dei giovani talenti della Scuola.

Il tributo di Amici di Maria De Filippi a Ornella Vanoni

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi hanno omaggiato Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre: un vero e proprio tributo corale, il loro, sulle note di Domani è un altro giorno. Come dimenticare quelle ultime immagini in video della Vanoni, proprio nello studio del programma, dove aveva detto di trovarsi bene. “Mi piace stare in mezzo ai ragazzi, mi svecchiano molto. Vorrei tornare perché mi diverto, a casa ci si annoia”. Solo successivamente è iniziato il daytime del programma.

Maria De Filippi, mediante il profilo Instagram ufficiale di Amici, ha ricordato l’artista: “Erano 10 giorni fa, guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi. Quando il pubblico ti ha visto si sono alzati tutti e tutti battevano le mani. Ancora applaudono, ancora applaudiamo”. Ai funerali della Vanoni, Maria De Filippi ha inviato una corona di fiori alla Chiesa di San Marco a Brera.

Ad Amici l’ultima apparizione in TV di Ornella Vanoni

L’ultima apparizione televisiva di Ornella Vanoni è stata ad Amici, nella puntata del 9 novembre, registrata il 6 novembre. Con la De Filippi, aveva anche collaborato in passato: la Vanoni era stata giudice ad Amici Celebrities. Era felicissima dell’esperienza: “Mi piace fare il giudice”, aveva rivelato a Sorrisi nel 2019. “A scuola prendevo 4 e 3, quindi ora con gli altri sono buona. (…) Maria entra, lancia le cose e poi sta zitta. Guarda e ascolta. E con la sua sola presenza riempie i vuoti. Ha avuto un maestro speciale: suo marito”.

Ospite anche da Fazio pochi giorni prima

Non solo Amici: tra le ultime apparizioni televisive, anche quella da Fabio Fazio pochi giorni prima, il 2 novembre. Non è stato facile per il conduttore andare in onda domenica 23 novembre, puntata interamente dedicata al ricordo della Vanoni, che di Che Tempo Che Fa era ormai un simbolo, una colonna portante. “Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso ma è il nostro mestiere, che è anche il suo. Cercheremo di farlo nel migliore dei modi”.

E nel corso del programma ha ricordato le sue doti più belle, le lezioni che ci ha consegnato e che rimarranno fortunatamente per sempre: “Davvero Ornella ci ha insegnato tantissimo. In particolare, avete presente gli equilibristi al circo che camminano sulla fune, sul nastro? Ecco, lei ha camminato su questa fune che è quella dell’ironia, che ha percorso tutta la vita. Ecco, lei l’ha percorsa con l’ironia che la faceva sorridere. È una lezione gigantesca che abbiamo potuto cogliere davvero in ogni tipo di racconto”. Con Ornella se ne va molto, ma non tutto: a lei è destinata l’eternità.

