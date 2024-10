Fonte: Mediaset Ornella Vanoni a Striscia la notizia

Prima volta a novant’anni per Ornella Vanoni. Nonostante la sua lunga carriera nel mondo della musica e dello spettacolo, solo ora la cantante milanese ha ricevuto il suo primo Tapiro d’Oro di Striscia la notizia. L’artista è stata raggiunta da Valerio Staffelli per commentare la sua richiesta al collega più giovane Marracash – per il quale ha un debole, come pubblicamente dichiarato da tempo – ma anche per dare qualche consiglio ad Elodie. Senza dimenticare la querelle tra Adriano Celentano e Teo Teocoli, che tanto sta facendo discutere in questi giorni.

Tapiro a Ornella Vanoni: cosa ha detto la cantante a Striscia la notizia

Ornella Vanoni ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 21 ottobre. Si tratta del primo Tapiro per la cantante, che da due anni è in attesa che Marracash scriva una canzone per lei. Come ricordato alla presentazione del suo ultimo album, dal titolo Diverse. “Non so perché non la voglia fare, mi dice “vedrai, vedrai…””, ha confessato all’inviato Valerio Staffelli. A domanda dell’inviato, Vanoni ha anche detto la sua sull’allontanamento tra Adriano Celentano e Teo Teocoli: “Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus”.

Valerio Staffelli le ha chiesto di lasciar perdere Marracash e puntare su Gino Paoli, collega ed ex grande amore di Ornella, ma la Vanoni ha risposto categorica: “Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme”. La cantante è poi tornata a Striscia la notizia a parlare di Elodie: “Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce”. Solo un consiglio perché la Vanoni crede molto nel talento della Di Patrizi, tanto da aver duettato proprio con lei in una canzone del nuovo disco.

Infine, quando l’inviato le ha chiesto se avesse trovato una governante che le facesse le “sigarette per farla dormire”, Ornella Vanoni ha rivelato: “Me le faccio io che faccio prima”.

Ornella Vanoni sempre moderna: il nuovo album Diverse

Passano gli anni ma Ornella Vanoni non smette di stupire. In Diverse, il nuovo disco uscito il 18 ottobre, Ornella torna a far brillare alcuni dei suoi successi vestendoli di sonorità moderne: “Il mondo musicale cambia, si trasformano ritmi e suoni. Le melodie sono trattate in modo diverso, più elettronico”, ha spiegato la Vanoni.

Dunque, dopo aver fatto ballare tutta l’estate con il remix di Sant’allegria firmato dal dj Jack Sani, Ornella ha scelto di reinterpretare i brani assieme ai migliori produttori italiani. Tra le canzoni proposte in chiave moderna: Musica musica del 1981, Io so che ti amerò pubblicata in occasione dei 50 anni di carriera, Occhi negli occhi, e l’indimenticabile Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Ad arricchire l’album c’è Ti voglio, hit del 1977 cantata insieme ad Elodie e Ditonellapiaga. Nonostante l’uscita del nuovo album, Ornella Vanoni ha smentito l’ipotesi di un nuovo tour in giro per l’Italia. C’è chi ha addirittura parlato di alcune serate insieme a Gino Paoli, come le lunghe tournee del passato ma Ornella ha categoricamente smentito: “Un tour insieme? Ma se non ci reggiamo in piedi!”.