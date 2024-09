Ornella Vanoni, Ti voglio è il nuovo singolo con Elodie e Ditonellapiaga

Fonte: Getty Images Elodie, Ornella Vanoni e Ditonellapiaga

Un indimenticabile regalo di compleanno. In concomitanza con le sue 90 candeline, Ornella Vanoni ha deciso di pubblicare una nuova versione del brano Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga. Il singolo sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo singolo di Ornella Vanoni con Elodie e Ditonellapiaga

Ornella Vanoni spegnerà 90 candeline il prossimo 22 settembre, e ha deciso di celebrare l’importante traguardo facendo un regalo dal sapore speciale ai suoi fan. La signora della musica italiana pubblicherà infatti sulle piattaforme digitali una nuova versione del brano Ti voglio, realizzata con due talentuose e giovani cantanti: Elodie e Ditonellapiaga. Non si tratta, ovviamente, di una scelta casuale: Ti voglio, pubblicato per la prima volta nel 1977 e da sempre brano immancabile nel repertorio live di Ornella, ha più volte conquistato anche gli show sia di Elodie sia di Ditonellapiaga, che ne hanno proposto una loro personale versione.

Fonte: Getty Images

La cover rappresenta quindi il perfetto connubio tra tre generazioni di voci straordinarie, unite da forte stima e affetto reciproco. “Ti voglio è uno dei miei brani preferiti di Ornella, infatti l’anno scorso lo suonavamo durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione proprio insieme a lei e a Margherita, che non conoscevo personalmente ma con cui ci siamo divertite molto. Oltre che essere un’amica, Ornella è tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, ogni possibilità di confronto con lei è sempre fonte di interessanti spunti artistici. È una leggenda” ha raccontato Elodie.

“Avere la possibilità di cantare con Ornella è uno dei regali più belli che la vita mi potesse fare. Essere in sua compagnia e ascoltare i suoi racconti, potrei farlo per ore rimanendo sempre più ammaliata e divertita. Ti voglio è uno dei miei pezzi preferiti ed Io fuori un disco che mi ha segnata profondamente come cantautrice. Sono onorata dell’occasione che mi è stata concessa e poterla condividere con un’artista speciale come Elodie la rende ancora più unica” ha aggiunto Ditonellapiaga.

La nuova versione di “Ti voglio” e l’ultimo album di Ornella

Invito all’amore senza limiti e senza timori, Ti voglio, nella nuova versione con Elodie e Ditonellapiaga, vanta la produzione di Giordano Colombo, risuonando su un mix di sonorità disco-pop e beat anni ’70. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di Ornella Vanoni, Diverse, in uscita venerdì 18 ottobre per BMG e già disponibile in preorder. Nel nuovo disco, che conferma la volontà della cantautrice di continuare a sperimentare con musica e sonorità moderne, Ornella presenta una nuova versione di alcuni dei suoi più grandi successi, registrati ad hoc per l’occasione collaborando con i migliori producer italiani.

Fanno parte della tracklist digitale 11 tracce, ovvero: Perduto; Io so che ti amerò; Arcobaleno; Musica Musica; Occhi negli occhi; Io che amo solo te; Per un’amica; Ricetta di donna; Una bellissima ragazza; Vai Valentina e Dettagli. Diverse sarà disponibile anche in tre esclusivi formati fisici, arricchiti dalla bonus track Sant’Allegria (Jack Sani Remix). Ad impreziosire la scaletta del CD Deluxe la nuovissima Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga).