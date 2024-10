Fonte: IPA Teo Teocoli e Adriano Celentano

Da qualche settimana va avanti una querelle inattesa tra Teo Teocoli e Adriano Celentano. È stato il comico a far balzare la notizia agli onori della cronaca, confessando nel podcast Tintoria, di non riuscire più a mettersi in contatto con la star della musica italiana da diversi anni. La replica del molleggiato, però, non si era fatta attendere ed era arrivata attraverso un suo post social.

Adesso Teo Teocoli ha deciso di parlare ancora dell’argomento, dando la sua versione sui motivi che avrebbero portato Adriano Celentano a non rispondere più alle sue chiamate.

Teo Teocoli, i motivi della rottura con Adriano Celentano

Teo Teocoli ha raccontato di non riuscire più a sentire Adriano Celentano da circa cinque anni, dopo diversi, invece, di amicizia, in cui passavano, addirittura, il compleanno del cantante insieme, il giorno dell’Epifania. Adesso, invece, non c’è più alcun contatto tra i due, visto che, da quanto ha raccontato il comico, la star della musica ha deciso di non rispondere più alle sue chiamate.

Teo Teocoli, di recente, ha spiegato i motivi che, secondo lui, hanno portato Adriano Celentano a interrompere i loro rapporti. La frizione sarebbe scaturita da una specifica richiesta del cantante, non soddisfatta dal comico: “La causa della mia rottura con Celentano è stato proprio il programma ‘Adrian’. Dopo l’abbandono del disegnatore lui si trovò da solo e chiese a me di fare Celentano. Veramente, col trucco perfetto, la gobbetta sul naso e tutto il resto, in modo che lui, così, non sarebbe apparso. Gli dissi: ‘Prima cosa sarà difficilissimo che la gente non se ne accorga e poi mi sembra una bufala che dai alla gente. Le persone aspettano te e ad andare fuori sono io?'”.

Teo Teocoli ha raccontato la sua verità durante la trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, facendo partire la fine del loro rapporto proprio dalla messa in onda dello spettacolo televisivo Adrian, che non aveva raccolto il successo sperato, come riportato da Adnkronos: “Purtroppo da ‘Adrian’, programma che non è andato bene, non l’ho più sentito. Sono passati quattro anni ormai che non ci sentiamo, prima lo chiamavo una volta a settimana, poi ho capito che non voleva dare spiegazioni”.

In precedenza, lo showman aveva dato delle responsabilità della fine di quest’amicizia anche a Claudia Mori: “Claudia ha il suo perché in tutto questo, lei non è cattiva ma è una donna dura. Ma non è solo colpa sua”.

Il parere di Roberto Saviano

Teo Teocoli ha nuovamente detto la sua sul suo rapporto con Adriano Celentano, replicando anche a Roberto Saviano, che aveva commentato la questione dalle pagine de Il Corriere della Sera. Lo scrittore aveva commentato la replica del cantante alle dichiarazioni dell’ex amico: “A chi si vuol bene, non si risponde al telefono. Si può scegliere di proteggere un amico dal dolore proprio non condividendolo, di avere il diritto di voler sopportare solo la compagnia di se stesso, e a volte nemmeno quella. Non chiedere soccorso, non voler condividere, sparire, non è fatto in molti casi contro qualcuno, anzi spesso è fatto a protezione di qualcuno. Al contrario, con chi ci ha deluso o tradito o ferito, talvolta non si vuole argomentare o risolvere le cose… In questa risposta di Celentano ci ho visto un’incredibile saggezza”.

Adriano Celentano, infatti, aveva replicato alla dichiarazione di Teo Teocoli con un post, condiviso sui social: “Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da cinque anni che io non rispondo alle tue telefonate, ma se io non rispondo è perché ti voglio bene! Come fai a non capirlo?… Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io. Chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo”.