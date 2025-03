Fonte: IPA Adriano Celentano

Una parola sola: Prisencolinensinainciusol. Martedì 11 marzo, in quel di Milano, è avvenuto un incontro storico, di due icone: da una parte Adriano Celentano, il Molleggiato, dall’altra Spike Lee, il “ragazzaccio”, l’unico che è riuscito a far recitare Nelson Mandela. Dopo lo scatto, il tamtam mediatico è stato praticamente immediato: perché erano a cena insieme? Ora il motivo dell’incontro sembra essere stato svelato.

Adriano Celentano e Spike Lee, il motivo dell’incontro

La foto che ha immortalato l’incontro tra Adriano Celentano e Spike Lee è già entrata nella storia, per molti motivi. Prima di tutto, Adriano Celentano negli ultimi anni è stato lontano dalla scena pubblica: l’ultima apparizione ufficiale risale a ben 6 anni fa. Poi, lo scatto con un gigante del cinema, uno dei registi e produttori più famosi, ovvero Lee. Sin da subito in molti hanno ipotizzato una possibile collaborazione, ma è davvero così? A quanto pare, sì.

Sui social network, lo scatto è diventato subito virale: a fare chiarezza sul loro incontro è stato Adnkronos, che cita fonti vicine agli ambienti cinematografici internazionali. E la parola di riferimento è una, dal profondo significato, che più volte è stato affrontato nel corso degli anni: Prisencolinensinainciusol, brano celebre di Adriano Celentano del 1972 che si fonda su un concetto quantomai attuale, ovvero l’incapacità, talvolta, di comunicare l’amore universale.

Spike Lee, dunque, avrebbe contattato Celentano per includere Prisencolinensinainciusol nella colonna sonora del nuovo film Highest 2 Lowest, la cui data di uscita è prevista per la primavera, in anteprima al Festival di Cannes. Il brano potrebbe essere dunque riproposto nel film con un testo in lingua inglese. L’incontro, dunque, sarebbe avvenuto per questo motivo: “Per far ascoltare e approvare la nuova versione del brano a Celentano”. Highest 2 Lowest è un remake in lingua inglese del film di Akira Kurosawa, High and Love, e tra i protagonisti troviamo Denzel Washington, da sempre noto per il sodalizio artistico con Lee (questa infatti è la quinta collaborazione).

Cosa significa Prisencolinensinainciusol

Era il 1972 e Prisencolinensinainciusol veniva pubblicata su 45 giri, per fare la storia, considerando che viene descritta come il primo esempio di rap della storia. Proprio così: a ben vedere, le origini della musica rap potrebbero essere attribuite al Molleggiato. Impossibile non menzionare, a questo punto, il retro della copertina del 45 giri, dove Celentano spiegava il suo intento: “Questa canzone è cantata in una lingua nuova che nessuno capirà. Avrà un solo significato: amore universale“.

La popolarità della canzone di Celentano è cresciuta a dismisura nel tempo, venendo apprezzata, soprattutto agli inizi, maggiormente in altri Paesi europei, come la Francia e la Germania. Di certo, il valore di questa canzone è immenso, ed è probabilmente questo che ha spinto Spike Lee a valutare una collaborazione storica con Celentano, che da anni è ormai lontano dalla televisione: l’ultima apparizione risale durante lo show Adrian, basato sui disegni di Milo Manara. Talvolta, è intervenuto nel corso di alcuni programmi televisivi, ma solo in collegamento telefonico, come nel 2021 a Domenica In, durante un’intervista di Mara Venier a Giovanna Ralli.