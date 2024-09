Fonte: IPA Gino Paoli e Ornella Vanoni

Il 23 settembre 2024 Gino Paoli compie 90 anni, il giorno prima è Ornella Vanoni a sfiorare il secolo. E il segno zodiacale non è l’unica cosa che i due mostri sacri della musica italiana hanno in comune. Paoli e Vanoni hanno condiviso un lungo amore, forse troppo affollato. L’autore della romanticissima Il cielo in una stanza di amanti, mogli e fidanzate ne ha avute molte, e, grazie anche alla collaborazione dell’affascinante Stefania Sandrelli, fu protagonista di uno dei triangoli d’amore più scandalosi del secolo scorso.

Gino Paoli e la (prima) moglie Anna Fabbri

“Se amo una donna, è per tutta la vita” dichiarò Gino Paoli alla soglia degli 80 anni. E, ad ascoltare i brani che portano la sua firma, è facile credergli. Di un romanticismo poetico e intenso, il cantautore genovese suona come il perfetto innamorato, di quegli innamoramenti che il tempo non è in grado di scalfire: “Le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?” A questa domanda, però, la prima moglie Anna Fabbri, che fu al fianco di Paoli all’epoca del grande debutto nel mondo dello spettacolo, potrebbe rispondere che il problema è quando si inizia ad andare a letto con altre.

L’arrivo di Stefania Sandrelli

È il 5 giugno del 1961, Gino Paoli ha quasi trent’anni, è ricco, famoso e affascinante. Se ne accorge la giovanissima Stefania Sandrelli, a un concerto di Paoli a Viareggio per festeggiare i 15 anni. Lei, in pista, cerca di farsi notare e ci riesce. Lui la invita a ballare e poi la porta in riva al mare sulla sua moto. Gino non ha idea che lei abbia appena 15 anni, Stefania non ha idea che lui ha una moglie che lo aspetta a casa. Scoppia la passione, ed è irruenta. Liti, litigi, troppo alcol. Due anni dopo, Gino Paoli tenta il suicidio. Il proiettile si fermerà miracolosamente a pochi centimetri dal cuore. “Gino non è vero che mi ami, altrimenti non l’avresti fatto, rischiando di non vedermi più” gli dice Stefania in ospedale, con la meravigliosa ingenuità dei 15 anni. Al capezzale c’è anche la moglie Anna, che gli resta accanto, nonostante gli sbandierati tradimenti.

Fonte: Getty Images

Anna Fabbri e Gino Paoli continuano a essere una famiglia e, nell’estate del 1964, mettono al mondo il loro primo figlio, Giovanni. Tre mesi dopo nasce, in Svizzera in gran segreto, anche Amanda, che per evitare lo scandalo prenderà Sandrelli, quello della madre, come cognome. Ma segreti del genere, si sa, sono difficili da tenere all’oscuro, specie se coinvolgono il cantautore più acclamato e l’attrice più ricercata. Lui è sposato, lei è così giovane: i media demoliscono il loro amore. Ma non riescono a intaccare l’amore di una famiglia che cresce, Amanda va a vivere con il padre Gino, il fratello Giovanni e Anna che per lei, rivelerà in seguito, fu come “una seconda mamma”.

Ornella Vanoni c’è sempre stata

Sembra già abbastanza complicato, ma in realtà lo fu ancora di più. Torniamo al capezzale di Gino Paoli: ci sono la devota moglie Anna, la giovane amante Stefania Sandrelli e… Ornella Vanoni. Il triangolo fu, in realtà, da sempre un quadrato. Gino e Ornella si conobbero nel 1961 nell’ufficio del loro editore. Lui le scrive un brano, ci mette mezz’ora, e in quei 30 minuti nasce una passione lunga una vita: “È stato un amore molto travagliato e forse l’ho amato così tanto proprio per questo. Non lo possedevo, non lo avevo” raccontò lei. Fu a lei che Paoli dedicò Senza fine, la sua canzone più struggente. Un amore travolgente, oggi un grande affetto.

“Le belinate del sesso” come le chiama lui, sono finite. Dal 1991, ormai più di trent’anni, Paoli è sposato con Paola Penzo, autrice di molti suoi brani. La coppia ha due figli, Nicolò e Tommaso. Di Stefania Sandrelli è grande amico: “Amo i suoi figli, sono amica della moglie. La grande passione che mi ha legato a lui mezzo secolo fa si è trasformata nell’ammirazione sconfinata per il suo talento” ha detto lei. Con Ornella Vanoni hanno a continuato a cantare assieme, perché gli anni passano ma la magia del palcoscenico è la stessa, si prendono in giro in tv, si chiamano per battibeccare allegramente. Perché, come dice Gino Paoli, “amare è un fatto di grande allegria”.