Stefania Sandrelli: “Gino Paoli? Bugiardissimo, ho scoperto tutti gli altarini”

Stefania Sandrelli si racconta in un’intervista senza filtri, rivelando dettagli inediti sui suoi amori passati con Gino Paoli e Nicky Pende

Stefania Sandrelli, una delle icone più amate del cinema italiano, torna a parlare del suo passato, dei suoi amori turbolenti e della sua carriera leggendaria. In un’intervista al Corriere della Sera, sincera e priva di filtri, l’attrice si è aperta su argomenti personali, rivelando dettagli che non mancano di sorprendere.

Al centro delle sue confessioni, un nome che evoca ricordi intensi: Gino Paoli, l’uomo che ha segnato una parte significativa della sua vita. Ma le rivelazioni di Stefania Sandrelli non si fermano qui: dall’amore travagliato con Paoli al rapporto con il chirurgo Nicky Pende, fino alla sua visione moderna della vita e della famiglia.

Stefania Sandrelli parla dell’amore tormentato con Gino Paoli

Stefania Sandrelli non ha mai avuto paura di mostrare la sua vera essenza, e lo dimostra ancora una volta parlando di Gino Paoli. “Lui bugiardissimo, un giorno ho scoperto tutti gli altarini” ha confessato con una franchezza disarmante.

La loro storia d’amore, nata in modo inaspettato, si è rivelata un percorso costellato di difficoltà e rivelazioni sorprendenti. Stefania Sandrelli ha ricordato il loro primo incontro alla Bussola, un locale noto per essere punto di ritrovo di artisti e intellettuali.

Lei, giovanissima e inesperta, fu subito colpita dal carisma di Paoli, ignara però del fatto che l’uomo fosse già sposato. “Anche quando rimasi incinta, non pensavo di sposarlo“, ha detto, sottolineando come la loro relazione fosse basata su un sentimento puro, ma carico di complicazioni.

La Sandrelli ha affrontato la gravidanza con un coraggio straordinario, in un’Italia ancora fortemente legata a tradizioni e tabù. “Mi sono dimostrata molto coraggiosa”, ha dichiarato, riferendosi alla scelta di portare avanti una relazione e una gravidanza che, all’epoca, avrebbero potuto compromettere la sua carriera e la sua reputazione.

Il loro amore, seppur intenso, non è riuscito a sopravvivere alle menzogne e agli “altarini” scoperti dall’attrice. Tuttavia, nonostante tutto, Stefania Sandrelli ha sempre mantenuto un rapporto cordiale con Paoli, specialmente per il bene della loro figlia, Amanda. “Quando hai un figlio con una persona, come fai a chiudere i rapporti?” ha riflettuto, mostrando ancora una volta la sua maturità e il suo senso di responsabilità.

Nicky Pende e l’amore travagliato con un medico di talento

Dopo la fine della storia con Gino Paoli, Stefania Sandrelli ha incontrato Nicky Pende, un brillante chirurgo con il quale ha condiviso un’altra parte importante della sua vita. Anche in questo caso, il loro incontro avvenne in un contesto mondano, durante una serata in discoteca a Roma. “Ci siamo conosciuti ballando“, ha raccontato la Sandrelli, ricordando l’inizio di un rapporto che sembrava promettere felicità e stabilità.

Ma, come spesso accade, le apparenze ingannano. Stefania Sandrelli ha rivelato come, dopo un inizio idilliaco, il rapporto con Pende iniziò a deteriorarsi a causa del suo problema con l’alcol. “Si trasformava da dottor Jekyll a Mister Hyde… scenate terribili, volavano i piatti“, ha confessato, descrivendo un matrimonio che rapidamente si trasformò in un incubo.

La separazione fu inevitabile, ma nonostante le difficoltà, la Sandrelli ha sempre cercato di mantenere un ambiente stabile per il loro figlio, Vito. “Per fortuna nostro figlio è tutt’altro carattere“, ha detto, con un tono che mescola sollievo e orgoglio.