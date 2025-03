Gino Paoli, morto il figlio Giovanni: l’annuncio della famiglia

Giovanni, venuto a mancare per un infarto, era il primogenito di Gino Paoli avuto dal primo matrimonio con Anna Fabbri

Fonte: ANSA Gino e Giovanni Paoli

Lutto per Gino Paoli, il cantautore di pezzi iconici del cantautorato italiano come Sapore di sale e Senza fine: il cantante ha perso il figlio Giovanni, primogenito nato relazione con la prima moglie Anna Fabbri. A darne l’annuncio la famiglia, che ha spiegato le cause della sua scomparsa.

Chi era Giovanni, il figlio di Gino Paoli

È venuto a mancare all’età di 60 anni Giovanni Paoli, il primo figlio di Gino e Anna Fabbri: nato a Genova nel 1964, dopo aver iniziato a suonare insieme al padre nella band che lo accompagnava nei concerti, aveva preferito proseguire con una strada diversa entrando nel mondo del giornalismo.

Nel corso della sua carriera ha lavorato per testate come Tv Sorrisi e canzoni, Diva e donna e Chi, oltre a essere stato caporedattore di Novella 2000. Tra gli ultimi incarichi, quello come direttore Dillinger News.

Ad annunciare la morte la stessa famiglia, che in un comunicato all’Ansa ha spiegato che il giornalista si è spento venerdì 7 marzo 2025 “presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto”.

Giovanni, che ha avuto modo di vivere in una famiglia allargata, è infatti il primo figlio di Gino Paoli che, dopo il matrimonio con l’ex moglie Anna Fabbri, ha avuto ha avuto altri tre figli: Amanda Sandrelli, nata nello stesso anno di Giovanni dalla storia tra il cantante e l’attrice Stefania Sandrelli, Nicolò e Tommaso, terzo e quarto figlio avuti dal matrimonio con l’attuale moglie Paola Penzo, con cui si è sposato nel 1991. Oltre ai fratelli, lascia una compagna e una figlia.

Il rapporto con papà Gino Paoli e Amanda Sandrelli

In una vita fatta di grande successo, ottima musica e qualche scandalo, Gino Paoli non ha mai voluto nascondere nulla di quel che è stata l’avventura della sua vita. Una carriera lunghissima per un uomo di 90 anni tra grandi amori e contraddizioni.

Una storia che ha saputo vivere anche con Giovanni di cui, all’interno del suo libro autobiografico, racconta: “Giovanni forse è il più accondiscendente dei quattro, il più accomodante. E ormai è un uomo di quasi sessant’anni, fa il giornalista. È in un certo senso altro da me, non posso più considerarlo il bambino che mi trotterellava dietro tanto tempo fa”.

Nato nel 1964, Giovanni ha infatti vissuto anche uno dei momenti che, per il mondo, è apparso come di maggior scandalo della vita del padre: la nascita della sorella Amanda, avuta nello stesso anno dall’amore fuori dal matrimonio con l’attrice Stefania Sandrelli. Nonostante la delicatezza della situazione, i due hanno saputo conoscersi e imparare a volersi bene, condividendo gran parte della loro vita giovanile.

A raccontarlo lo stesso Giovanni, che in un lungo articolo scritto per raccontare un altro volto del padre nel festeggiare i suoi 90 anni, ha raccontato il primo incontro con la sorella: Nell’estate del 1972, Gino mi fa: ‘Domani andiamo a conoscere tua sorella’. Io: ‘Ma papà, io sono figlio unico’. Mi carica in macchina e lungo l’Autosole non spiccico una parola, frastornato”.

Arrivati a destinazione, Giovanni ha poi visto per la prima volta la piccola Amanda: “Entriamo in casa e da una scala vedo scendere una bambina meravigliosa. Amanda e io ci annusiamo come gattini, emozionati e imbarazzati. Ma è presto colpo di fulmine. Nel viaggio di ritorno a Milano, sui sedili posteriori, ci raccontiamo mille cose senza alcuna interruzione. E pensare che alle elementari mi chiamavano lupo solitario”.

Il racconto di Giovanni si concentra, poi, sul padre: una storia fatta di canzoni, di gatti e di piccoli ricordi natalizi, che evidenziano il bel rapporto che li ha legati nel corso della vita nonostante gli anni e gli ostacoli che la vita può chiederci di affrontare.