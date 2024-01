Lucio Dalla su TikTok: “Tu non mi basti mai” è il trend romantico della Gen. Z

Fonte: Getty Images Lucio Dalla

Nonostante la continua trasformazione musicale degli ultimi tempi ci sono dei miti e delle canzoni difficili da dimenticare, che vivono nonostante il tempo che passa rimanendo nelle orecchie e nel cuore di intere generazioni. Lucio Dalla è sicuramente un esempio di mito intramontabile, capace, con le sue canzoni, di superare anni, mode e gusti diversi, affermandosi sempre come una certezza della musica italiana apprezzata e riconosciuta da tutti, anche dalla Generazione Z.

“Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla virale su TikTok

A dimostrazione dell’intramontabile delicatezza e universalità dei suoi testi, Lucio Dalla sbarca su TikTok. La sua canzone Tu non mi basti mai, prodotta dal cantautore nel 1996, sta vedendo nuova luce grazie a moltissimi creator della piattaforma che hanno deciso di utilizzarla nei loro contenuti rendendola un vero e proprio trend. Da Alessia Lanza passando per Yasmin Barbieri fino Emily Pallini e Fiorella Mannoia, in moltissimi hanno deciso di utilizzare la voce di Dalla come romantica colonna sonora di circa 5mila dediche per i propri partner o per la propria famiglia regalandole la posizione nelle top 5 delle canzoni più utilizzate come suono su TikTok Italia.

Un testo che racconta un sentimento universale, nostalgico, di attaccamento e amore verso qualcosa o qualcuno che non vorremmo mai lasciare e con cui vorremmo poter passare l’intera vita, in ogni momento e in ogni gesto quotidiano, anche i più banali. Un inno all’amore come tantissime delle sue canzoni, che da sempre sono colonna sonora dei momenti più belli dei suoi fan. Sarà anche per via di questo tema intramontabile che una canzone come Tu non mi basti mai è tornata a vivere nonostante siano passati 28 anni dalla sua pubblicazione: Dalla ha regalato parole sempre attuali, che anche la Generazione Z è stata in grado di accogliere e interiorizzare omaggiando così un grande della musica e riportandolo su una piattaforma che nulla ha a che vedere con la sua generazione.

“Tu non mi basti mai”: testo della canzone di Lucio Dalla

Vorrei essere il vestito che porterai

Il rossetto che userai

Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai

Ti incontro per strada e divento triste

Perché poi penso che te ne andrai

Vorrei essere l’acqua della doccia che fai

Le lenzuola del letto dove dormirai

L’hamburger di sabato sera che mangerai… che mangerai

Vorrei essere il motore della tua macchina

Così di colpo mi accenderai

Tu tu non mi basti mai

Davvero non mi basti mai

Tu tu dolce terra mia

Dove non sono stato mai

Debbo parlarti come non faccio mai

Voglio sognarti come non ti sogno mai

Essere l’anello che porterai

La spiaggia dove camminerai

Lo specchio che ti guarda se lo guarderai… lo guarderai

Vorrei essere l’uccello che accarezzerai

E dalle tue mani non volerei mai

Vorrei esser la tomba quando morirai

E dove abiterai

Il cielo sotto il quale dormirai

Così non ci lasceremo mai

Neanche se muoio e lo sai

Tu tu non mi basti mai

Davvero non mi basti mai

Io io io ci provo sai

Non mi dimenticare mai