Chi è Alessia Lanza, la tiktoker dalla simpatia travolgente

Parola d’ordine simpatia: è questo il filo conduttore dei video di Alessia Lanza, una delle tiktoker più amate e seguite dai giovani. Una ragazza che riesce a prendersi poco sul serio, offrendo ai suoi follower contenuti originali e divertenti.

Nome e cognome: Alessia Lanza

Data e luogo di nascita: 12 giugno 2000, Torino

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Gemelli

Fratelli: Daniele

House: Defhouse

TikTok: Alessia Lanza

Instagram: Alessia Lanza

Alessia Lanza, gli esordi

Alessia Lanza ha iniziato a girare i suoi primi video nel 2016, ma è con TikTok che per lei è arrivato il vero successo. Quello che sembrava un gioco pian piano si è trasformato in un’attività a tempo pieno che riempie le sue giornate.

Le storie d’amore di Alessia Lanza

La giovane creator, come tanti dei suoi coetanei, ha avuto diversi flirt. All’inizio del suo percorso, quando il suo successo era esploso, aveva un ragazzo di nome Kris. Nel frattempo, soprattutto da quando si è trasferita nella Defhouse, le sono state attribuite diverse relazioni.

Marco Bonetti

In molti si sono chiesti se tra Alessia e Marco Bonetti ci sia stato del tenero: alcuni fan infatti avevano notato che lo sfondo dello smartphone del ragazzo era proprio una foto in compagnia della tiktoker.

A smentire i pettegolezzi ci aveva pensato lo stesso Marco: “Non voglio costruire hype per uno sfondo del telefono. Non costruite dei castelli per nulla. Al massimo spero di essere conosciuto per quello che faccio nei video e per quello che farò nel futuro”. Tra i due pare ci sia quindi una splendida amicizia e niente di più.

Davide Moccia

Si è parlato spesso anche di un possibile flirt con Davide Moccia, altro inquilino della Defhouse come lei. Pare che i due abbiano un legame intenso, come ha fatto presente la stessa ragazza su Instagram: “Sono così felice di avere accanto una persona che mi capisce in tutto e per tutto, che farebbe di tutto per me e che non permette a nessuno di farmi del male. Con il mio amico chips i momenti sono sempre speciali, divertenti e unici e gli voglio davvero un bene incredibile”.

Valerio Mazzei

Sono stati in tantissimi a chiedersi se Alessia Lanza e Valerio Mazzei avessero una storia. Anche in questo caso si è trattato di semplici gossip: i due infatti sono amici di infanzia.

La famiglia di Alessia Lanza

Alessia non si è mai sbilanciata troppo sulla sua famiglia: la giovane è molto legata alla madre, con la quale ha un tatuaggio uguale, ed era molto affezionata al nonno, del quale si è fatta tatuare l’anno di nascita sul braccio.

In alcuni dei suoi video è apparso il fratello Daniele, a cui ha dedicato spesso messaggi d’amore.

Collaborazioni e litigi

La giovane tiktoker è molto affezionata ai membri della Defhouse, in particolare a Simone Berlini, Davide Moccia e Jasmin Zangarelli alla quale è legata da una bellissima amicizia.

Sembra invece che Alessia Lanza abbia litigato con Rebecca Gradoni, altra giovane creator. Le due non hanno mai svelato i motivi del loro allentamento e hanno preferito mantenere una certa riservatezza sulla questione.

Le attività di Alessia Lanza

Come molti dei suoi colleghi influencer, Alessia Lanza si dedica anima e corpo alla sua attività sui social.

Da quando è entrata a far parte della Defhouse, che ospita sotto lo stesso tetto tantissimi giovani tiktoker: i ragazzi collaborano insieme e pubblicano contenuti che li vedono impegnati tra balletti e tante risate.

È stato pubblicato anche un libro su questa esperienza, dove gli inquilini della casa hanno messo nero su bianco la loro quotidianità e la voglia di raccontarsi tramite i social.

I tatuaggi di Alessia Lanza

Alessia Lanza ha deciso di dedicare un video su TikTok ai suoi tatuaggi dopo aver ricevuto tante domande dai suoi fan. La giovane ha 6 tattoo: il primo si trova sul dito medio della mano sinistra, un cuore che si è fatto imprimere sulla pelle nel 2017 insieme a sua mamma.

Sul braccio destro ha un viso senza occhi e circondato da foglie, mentre sul collo del piede ha il numero 12 scritto con numeri romani ed è stato realizzato insieme ad una sua amica: “È il nostro numero fortunato e siamo nate entrambe il dodici”.

Sul braccio sinistro ha tatuato la data 1937, dedicata a suo nonno; sul polso sinistro ha un ramo con delle foglie mentre sul fianco ha un fiore.