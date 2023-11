Fonte: IPA Alessia Lanza

I fan di Alessia Lanza possono gioire: l’influencer è tornata con il suo amatissimo podcast, Mille Pare, ed è pronta a raccontare e consigliare i suoi ascoltatori toccando i temi più caldi per la Gen. Z. Scopriamo quali saranno gli ospiti di questa seconda stagione.

“Mille Pare”, la seconda stagione del podcast di Alessia Lanza

Alessia Lanza, oltre a essere una delle tiktoker più famose d’Italia, è un vero e proprio simbolo della Generazione Z (1,6 milioni di followers su Instagram e 4,3 milioni su Tik Tok). A distanza di otto mesi dall’uscita della prima stagione, la Tiktoker ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di Mille Pare, il podcast prodotto da One Podcast. Un format pensato e studiato per i giovani, che tocca tematiche riguardanti la salute mentale.

Come racconta la stessa conduttrice “Quando ho iniziato a condividere con chi mi segue i miei dubbi e le mie fragilità, ho scoperto quanto sia liberatorio parlarne. Mille Pare è un podcast nato per questo, per essere il mio posto sicuro dove normalizzare e farmi forza delle mie debolezze. Così ho pensato: se è stato così liberatorio per me, perché non aprire le porte di ‘mille pare’ anche ad altre persone?”. Ecco quindi che, all’interno della seconda stagione, Alessia Lanza aprirà le porte del suo podcast alle mille pare di alcuni personaggi dello spettacolo.

“Mille Pare”, chi saranno gli ospiti

Nella prima puntata, uscita il 16 novembre 2023, Alessia Lanza ha intervistato la CEO del noto brand di gioielli Amabile Martina Strazzer. Le due ragazze hanno parlato di come combattere quella vocina che rende il nostro cervello il nostro peggior nemico .

Attraverso alcune stories Instagram, Alessia Lanza ha rivelato che sull’app di Spotify è già possibile ascoltare in anteprima il trailer delle puntate di questa stagione. Tra i nomi più attesi ci sono la sua migliore amica, Emily Pallini, Valentina Ferragni e Alfa, il cantante che sta facendo il giro del web con la sua Bellissimissima, ma anche il dj Young Miles, Valentina Cabassi, la fidanzata di Ernia, e la creator Sofia Crisafulli.

Gli ospiti, seguendo il format di Mille Pare, racconteranno le proprie esperienze personali, parlando di tematiche molto sensibili riguardanti il benessere psicologico e mentale, con l’obiettivo di supportare e dare consigli ai giovani ascoltatori che possono ritrovarsi nelle “paranoie” degli intervistati. All’interno di ogni puntata troveremo, quindi, un ospite diverso che si metterà a nudo e che racconterà delle proprie emozioni e dei propri pensieri, offrendo nuove prospettive e nuovi spunti ai ragazzi (e non solo) che decideranno di ascoltare il podcast.

La stessa Alessia Lanza, parlando del suo podcast, racconta: “In un mondo in cui tutti pensano di farcela da soli, io credo nel potere della condivisione”. Nelle dieci puntate previste per la seconda stagione, la content creator proverà a confermare il grande successo della prima stagione. Alcuni cambiamenti sono già visibili all’interno della prima puntata, ma ciò che rimane più impressa è la cifra stilistica di Alessia: la stessa semplicità e naturalezza della prima stagione sono rimaste invariate, così come le tematiche, apparentemente pesanti e poco adatte ai social, che vengono affrontate con il carattere e il coraggio di chi non teme di affrontare argomenti tanto spinosi quanto urgenti.