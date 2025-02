Rosita Celentano: “La mia rinascita a 60 anni”. E parla di papà Adriano

Fonte: IPA Rosita Celentano

Conduttrice, attrice e scrittrice di talento, Rosita Celentano non ha bisogno di grandi presentazioni visto che è la primogenita di una delle coppie più belle e famose del panorama italiano, ovvero Adriano Celentano e Claudia Mori. Arrivata al traguardo dei suoi 60 anni, Rosita fa un bilancio della sua vita e si racconta a cuore aperto parlando di amore, di esperienze di vita, ma soprattutto del rapporto bello e complesso con papà Adriano.

Rosita Celentano e gli insegnamenti di Adriano

Il racconto di Rosita Celentano parte proprio da uno dei pilastri della sua vita, papà Adriano Celentano, uno dei più famosi e amati cantanti italiani di tutti i tempi, nonché regista e personaggio a tutto tondo che ha saputo portare la sua originalità e le sue idee a volte controverse in ogni aspetto della sua carriera, dalla musica alla televisione. Un personaggio dalla personalità imponente, della quale però Rosita non si è mai lasciata schiacciare e dalla quale ha tratto gli elementi migliori, come racconta nell’intervista rilasciata al settimana Gente.

La conduttrice parla infatti dell’ambiente familiare nel quale è cresciuta, con un clima ricco di spiritualità in cui papà Adriano non mancava mai di parlare di Gesù: “Mio padre ci raccontava le parabole su Gesù, diceva che Gesù era sempre seduto a tavola con noi. Lui ne seguiva l’esempio e ci ha insegnato a fare altrettanto” racconta Rosita. Ma i valori trasmessi da Adriano non si fermano alla spiritualità: “Vivete con onestà e con senso dell’umorismo. Disarmate con il sorriso e la gentilezza chi vi mette in difficoltà. L’unica persona cui dovrete dare conto siete voi stessi” amava dire il Molleggiato alla sua famiglia. Ma la vita di Rosita non è stata tutta rose e fiori perché essere la figlia di due personaggi così famosi comporta anche parecchi problemi: “Non ho vissuto come una bambina normale. A 8 anni uscivo dalla lezione di danza e avevo i paparazzi che mi inseguivano. A scuola non ero io ma la figlia di Celentano”, ricorda Rosita.

E se durante l’adolescenza le era sembrato che l’unica soluzione per uscire da questa situazione fosse fuggire all’estero, dove nessuno sapeva chi fosse, le cose poi con il passare del tempo si erano ammorbidite e Rosita aveva imparato a gestire la situazione essendo semplicemente se stessa.

Rosita Celentano, single per scelta

Lo scorso 17 febbraio Rosita ha compiuto 60 anni, un traguardo importante che la conduttrice vede più come un punto di partenza piuttosto che come un arrivo. Ed è convinta, come si usa pensare nella tradizione cinese, che a 60 anni inizi proprio un nuovo ciclo della vita, dalla quale ancora si aspetta molto. Al momento però la sua quotidianità, come racconta nell’intervista, è assolutamente normale e fatta di piccole cose che la rendono felice come il suo lavoro, i suoi cagnolini e la possibilità la sera di guardarsi un bel film sul divano. Forse l’unica mancanza in tutto ciò è quella dell’amore, ma Rosita dice di stare bene così, di essere single da 5 anni e di non sentire l’esigenza di tuffarsi in una nuova relazione: “Non temo la solitudine, anzi la ricerco, sto bene con me stessa” aggiunge con convinzione.

D’altronde il suo più grande amore è stato uno solo, come svela nell’intervista, ed è stato Mario Ortiz. Con lui ha sognato anche di diventare mamma, ma per una serie di sfortunate circostanze il suo desiderio non ha potuto realizzarsi: “A 42 anni rimasi incinta ma lo persi. A 46 mi tolsero l’utero per una serie di fibromi. Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura. Non ho rimpianti” conclude Rosita che, a 60 anni, è una splendida donna che vive la sua vita al meglio, coltivando gli affetti più vicini come quello per sua cugina Alessandra Celentano, la nota insegnante di ballo ad Amici, alla quale è molto legata.