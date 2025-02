Fonte: IPA Alessandra Celentano

Un momento difficile e intenso per il programma di Maria De Filippi: Amici si prepara al Serale e per i ragazzi della scuola più talentosa d’Italia è il momento di tirare le somme. Chi accederà all’ambito appuntamento? Domenica 16 febbraio è andata in onda la diciannovesima puntata di Amici e tante importanti decisioni sono state prese. Non sono mancate, come sempre, liti e battibecchi da parte dei giudici, ma i ragazzi e le ragazze del programma hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a tre giudici d’eccezione: Fiorella Mannoia per quanto riguarda i cantanti, e Rossella Brescia a Garrison per quanto riguarda i ballerini.

Francesco fa rosicare anche la Celentano. Voto 10

Un vero terremoto ad Amici. Francesco, della squadra di Emmanuel Lo è entrato nel programma da appena due settimane e già ha cambiato equilibri e sensazioni tra i compagni e i maestri. Impossibile non notarne il carattere: allegro, timido ma con la voglia di farsi conoscere. Bellissima la gioia che trasmette per il semplice fatto di ballare con passione. Belle anche le relazioni che sta costruendo all’interno della casa degli allievi. Ma, soprattutto, è impossibile non notarne il talento, limato da anni di studio e di pratica. Un talento, evidente a tutti, tanto da fargli guadagnare, alla seconda partecipazione al pomeridiano del talent, la maglia dorata di accesso al Serale.

Si esibisce infatti sulle note di That’s life… e spacca tutto! Riesce a trasmettere tutta la sua (tanta) emozione e vola sulle punte e le note: veramente uno spettacolo per gli occhi. Nessun dubbio per Emmanuel Lo e Deborah Lettieri. Poi arriva il momento più temuto, quello di Alessandra Celentano. Anche per lei però la scelta è facile e Maria De Filippi la stuzzica: “Sei innamorata di lui, ma non è tuo“. “Me rode, quanto me rode”, risponde la maestra di ballo. È il terzo ‘sì’, d’altronde neanche lei aveva nascosto di apprezzare la tecnica del ragazzo fin dal suo ingresso nel programma. Francesco in puntata, sotto suggerimento di Maria, danza anche durante l’esibizione di Antonia che canta Sui muri. Bravo bravo, voto 10.

Alessandra Celentano lotta per Chiara e lancia gli occhiali. Voto 7

Chiara è una ballerina della squadra di Alessandra Celentano. Sono alcune puntata che la maestra insiste per farle fare il salto di qualità e, c’è da dire, la ballerina il salto lo ha fatto eccome. Tanto che per lei, nella puntata di domenica 16 febbraio, è arrivata la maglia del Serale. Ma il suo percorso nella puntata è stato tutt’altro che lineare. La sua maestra le ha infatti chiesto di ballare sulle note di It’s my life. Il vero “ostacolo” da superare dovrebbe essere il parere di Emmanuel Lo, ma in realtà il primo ‘no’ arriva da Deborah Lettieri a causa di una questione tecnica di ballo sui tacchi.

A quel punto Alessandra Celentano cerca di trasmettere quanto sia convinta della propria ballerina. Lo fa con forza, come sua abitudine. Ma quando le viene rimproverato di non volersi attenere alle sue stesse regole (era stata infatti lei a chiedere che per l’accesso al Serale i ragazzi debbano ottenere i ‘sì’ di tutti e tre i maestri di disciplina) lei, esasperata, lancia gli occhiali a terra in modo assolutamente teatrale, raccogliendoli per ben tre volte con eleganti plié e inchini. Poi, alla seconda splendida esibizione, Chiara ottiene la sudata maglia dorata. Celentano incorreggibile, drammatica, ma sincera, voto 7.

Maria De Filippi “contro” Garrison e su Sanremo. Voto 9

Maria De Filippi è la regina di Amici non solo per le sue capacità da conduttrice. Quelle sono innegabili. Ma lo è anche la sua capacità indiscutibile di interessarsi agli allievi in gara. La sua capacità di affezionarsi, di notare tutto e di usarlo per provare a tirare fuori il meglio dai ragazzi e dalle ragazze nella scuola. Lo ha dimostrato anche opponendosi alle parole di un’icona della danza come Garrison, presente in puntata come giudice dei ballerini. Dopo l’esibizione di Chiara, infatti, Garrison ha subito commentato: “Tu sei bellissima!”. Siccome è l’ennesima volta che tali parole vengono rivolte alla ballerina e siccome possono nascondere molti strati di significato, Maria De Filippi non ha tentennato e lo ha rimproverato: “Scusa, ma è anche stufa di sentirsi dire sei bellissima e non ‘sei bravissima’“. Abbiamo molto apprezzato.

Bello anche il momento in apertura di programma, quando si è complimentata con Alessandra Celentano per la sua partecipazione al DopoFestival del Festival di Sanremo 2025, appena conclusosi. Ha poi scherzato: “Sei stata solo una puntata, poi ti hanno rimandata a casa”. Un bel momento. Nel complesso voto 9.

Nicolò suda, ma riconquista la maglia d’oro. Voto 6

Il caso di Nicolò è uno di quelli che più ci è stato a cuore in queste settimane. Era stato il primo ad ottenere la maglia d’oro del serale, datagli dalla sua maestra, Anna Pettinelli. Poi, quando le regole erano cambiate, decretando l’accesso al Serale solo su parere concorde dei tre giudici, ci aveva rinunciato, poiché voleva seguire le stesse regole dei suoi compagni d’avventura. Una scelta, la sua, che abbiamo molto apprezzato e che ci ha fatto ammirare la sua correttezza e maturità.

Durante la puntata del 16 febbraio il ragazzo si è potuto godere i complimenti della giudice d’eccezione: Fiorella Mannoia. La cantante è infatti rimasta folgorata: “Un’esibizione di tutto rispetto”, ha commentato. Anna Pettinelli, dunque, lo ripropone per l’accesso al Serale, dopo che la scorsa puntata aveva lottato, perdendo, contro l’opposizione del rivale di sempre Rudy Zerbi. Tre volte si esibisce Nicolò, ma solo alla terza canzone convince tutti e tre i maestri. Il ragazzo è bravo, bravissimo, sicuramente, ma questa volta, forse proprio per la stanchezza e la pressione della situazione, qualcosa è mancato. Comunque benissimo il suo accesso alla parte successiva del programma. Voto 6