Amici, pagelle della diciottesima puntata: cosa è successo domenica 9 febbraio

Fonte: IPA Ilary Blasi

Il momento più atteso del pomeridiano domenicale di Amici è arrivato. Tempo di tirare le file e iniziare a definire chi tra gli allievi e le allieve sarà al serale del programma di Maria De Filippi. Durante la puntata di domenica 9 febbraio sono stati in quattro a provare il tutto per tutto e giocarsi la presenza nel serale del programma, ma soltanto in due hanno conquistato l’ambita maglia d’oro: Antonia e Alessia. Il perché è presto detto: le regole sono cambiate. Seguendo una proposta di Alessandra Celentano, la produzione ha deciso che per guadagnarsi la maglia d’oro tutti e tre i giudici di categoria devono dire ‘sì’ all’allievo o all’allieva in gara. Durante la puntata hanno partecipato anche Ilary Blasi, alla sua prima presenza nel programma, in qualità di giudice di canto e Veronica Peparini, veterana del format, come giudice delle prove di ballo. Scopriamo le pagelle della puntata.

Ilary prima volta da giudice (e si vede), ma conquista. Voto 7

Una presenza che non passa inosservata quella di Ilary Blasi. Per la prima volta la conduttrice di tanti amati programmi e reality si è messa alla prova nel ruolo di giudice della gara di canto degli allievi della scuola di Amici. Una partecipazione, la sua, che fa sorgere qualche dubbio. Certo, la sua simpatia è contagiosa e i consigli dati agli allievi preziosi… I pareri le sono usciti con tranquillità e trasparenza, ma certo mancava una certa dose di conoscenza tecnica.

Ilary non è certo stata avara di complimenti (assolutamente meritati). Jacopo ha cantato Almeno Tu nell’Universo: “Hai avuto coraggio a misurarti con questa canzone, è una delle colonne sonore del nostro Paese”. Hanno fatto ridere pubblico e giudici le sue battute. Per esempio dopo la performance di SenzaCri, che ha cantato Fix You ha scherzosamente affermato: “Eccomi, se ti serve una corista non brava, sono qui. Lei si chiama SenzaCri, ma io direi senza se e senza ma”, sottolineandone la bravura. Ma poi ha cantato Antonia, una delle “star” di questa edizione, che ha cantato Briciole con un graffio e una grinta innegabili. Ilary allora si è aperta condividendo il suo sogno di bambina: “Il mio sogno era saper cantare bene, poi nella vita ho fatto altro e meno male, ma avrei voluto molto la sua voce“. Poi aggiunge: “Secondo me sentiremo molto parlare di lei, segniamoci il suo nome”. Meno carino invece il commento dedicato al pezzo rap di Vybes. Alla fine della sua performance Ilary ha scherzato: “Non ho capito niente di quello che hai detto, ma questo è un problema mio”. Insomma, mancava qualcosa, ma ci ha fatto veramente divertire: voto 7

Il “dici solo ca***te” di Emmanuel Lo a Alessandro Celentano. Voto 3

Gli scontri tra giudici ad Amici sono all’ordine del giorno, lo sappiamo. Però ci sono momenti che forse superano un limite non scritto. Siamo sicure che si possa far valere le proprie opinioni senza dover gridare troppo. Questo vale per tutti gli insegnanti, che spesso trovano utile parlare gli uni sopra gli altri senza rispettare i discorsi dei colleghi. Lo sappiamo, è la normalità e questa si ripresenta ogni volta che la posta in gioco si alza. L’esempio della puntata del 9 febbraio è l’intervento di Emmanuel Lo, che, stanco delle risposte di Alessandra Celentano, che ha difeso a spada tratta l’accesso al serale di Chiara, non consentito dal ‘no’ di Lo, ha pensato bene di zittirla. “Posso parlare?”, ha chiesto lei, “No, perché dici solo cazz***te”.

Certo non si può negare che sia molto difficile mantenere la pazienza, ma anche nel rispetto degli allievi e delle allieve in cerca di pareri e consigli o di qualcuno che evidenzi dei difetti da correggere, ci si potrebbe dare una regolata. In particolare Chiara si è esibita nella coreografia di Dancing on my own. “Ha fatto progressi nell’arco dell’anno enormi”, ha giustamente affermato Alessandra Celentano. Dopo il ‘sì’ della sua insegnante, il ‘sì’ di Deborah Lettieri (nonostante la palese antipatia con la Celentano) arriva il ‘no’ di Emmanuel Lo. Voto 3.

Antonia accede al serale tra gioia e lacrime. Voto 9

Quella ad Antonia è una menzione d’onore. Non perché la sua interpretazione di Briciole sia stata la sua migliore esibizione, ma perché è riuscita a mantenere una coerenza interna al suo percorso migliorando di volta in volta. Ha conquistato tutti. Pubblico e insegnanti, su questo ci sono pochi dubbi. Essendo arrivata prima in classifica nella gara di canto, la ragazza si è potuta giocare la finale cantando Stand Up. Nel suo caso i tre ‘sì’ arrivano subito e sicuri, anche quello della temutissima Anna Pettinelli, che commenta: “Antonia non possiamo fare il serale senza di te“. Ce lo aspettavamo, questo è sicuro, ma non poteva non figurare nelle nostre pagelle: Antonia ha talento, ma anche passione e studio, bravissima: voto 9.

Nicolò rinuncia al serale. Voto 9. Ma Rudy Zerbi non regala nulla. Voto 5

Nicolò ha rinunciato alla maglia del serale. Un gesto molto onesto e maturo, perché le regole sono cambiate dopo che lui ha ricevuto la maglia d’oro direttamente dalla propria coach Anna Pettinelli. Così il ragazzo ha deciso di rimettersi in gioco, partendo dallo stesso “livello” dei compagni e sottoponendosi al giudizio dei tre giudici di categoria. Anna Pettinelli, fiera del suo protetto, lo ha riammesso al serale. Lo stesso ha fatto Lorella Cuccarini, colpita dall’esibizione di Nicolò. Scoglio insormontabile per il ragazzo però, è stato Rudy Zerbi, che ha affermato di non sentire l’emotività del ragazzo.

“Mi dispiace che tu abbia truciolato nelle orecchie”, lo provoca Pettinelli, incoraggiando Nicolò a cantare ancora, portando in studio Basta così dei Negramaro per convincerlo. “Io dall’inizio ti dico Nicolò che fatichi a mettere la tua emozione in quello che canti. Sembrava che cantassi pensando a qualcos’altro”, ha ribadito Zerbi negando ancora al ragazzo l’accesso alla finale. Ma Anna Pettinelli non ha voluto demordere e ha chiesto a Nicolò di cantare un’ultima canzone… Ma neanche la terza esibizione convince Zerbi: “Prova a concentrarti su quello che farà la differenza nella tua carriera“. Nicolò ha compiuto un gesto bello e onesto, voto 9. Benché si capiscano le ragioni di Rudy nel contesto il suo rifiuto categorico è difficile da digerire, voto 5.