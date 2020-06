Io e Te, Katia Ricciarelli parla d’amore. E svela dei segreti sul suo passato

editato in: da

Cambia volto, il palinsesto di Rai 1: il testimone dello spumeggiante intrattenimento del primo pomeriggio passa a Pierluigi Diaco e al suo Io e Te, che per il secondo anno di seguito propone storie incentrate sui buoni sentimenti, sugli usi e i costumi e sulle chiacchiere pulite, tra amici.

E, a proposito di amici, ad affiancare il conduttore sono due compagni di viaggio d’eccezione: l’ex valletto promosso a opinionista Santino Fiorillo e l’esuberante soprano Katia Ricciarelli. A quest’ultima è stata affidata una rubrica speciale, la Posta del Cuore, partita davvero in quarta.

La Ricciarelli, infatti, ha risposto a delle lettere contenenti dubbi e perplessità sulla sfera sentimentale. La prima richiesta di consiglio parlava di una situazione fastidiosa: si trattava di due partner che sono anche colleghi sul lavoro e del fatto che uno dei due fosse “invidioso” del successo dell’altro. Katia ha risposto così:

Io ho avuto un grande, grande compagno che aveva la sua carriera. Non c’era però competizione tra di noi. Ma consiglio comunque di parlarne. Parlarne è sempre la cosa migliore.

La Ricciarelli, così rispondendo, ha dunque svelato un dettaglio sul suo rapporto con il tenore Josè Carreras, con il quale ha avuto un’intensa e tormentata storia d’amore. Che tra i due ci potesse essere una sorta di “gara di bravura”, infatti, si era ipotizzato tanti anni fa, ai tempi della loro relazione.

La seconda lettera parlava invece di un argomento più delicato: il tradimento. La Ricciarelli, che ha sempre parlato a cuore aperto della sua vita, ha risposto in un modo particolare, che sembra in effetti sottolineare l’esperienza personale del tanto vociferato tradimento da parte dell’ex marito, Pippo Baudo:

Io ho scoperto un tradimento. Ma gliel’ho detto subito: guarda che ho trovato questo biglietto, c’è anche scritto ti amo. Mi è capitato, nella vita può capitare. Diciamo che un tradimento può succedere e se se ne parla e c’è dialogo, si può anche perdonare. Non sempre, ma si può perdonare. Io ho anche perdonato.

Ai tempi del loro divorzio, si diceva che Baudo avesse tradito la Ricciarelli con la sua segretaria. Tuttavia, non è dato sapere se in effetti la soprano si riferisse a questa vicenda: in maniera impeccabile e composta, come sempre, la Ricciarelli non ha fatto nomi.

Si è limitata a condividere le sue esperienze in modo impeccabile e dando a tutti una grande lezione di stile. Non stupirebbe, dunque, se diventasse presto il punto di riferimento del pubblico di Rai 1 che si tormenta per i problemi di cuore.