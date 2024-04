Fonte: IPA Katia Follesa e Angelo Pisani

La coppia composta da Katia Follesa e Angelo Pisani sarebbe al capolinea. I due comici sono molto amati dal pubblico, che nel corso degli anni ha imparato ad apprezzarli anche nella loro sfera casalinga, via social. Qualcosa è però cambiato, ormai da tempo. Anni fa avevano svelato di vivere in case separate, mentre ora pare sia stata messa la parola fine.

Katia Follesa e Angelo Pisani: case separate

Alcuni fan avevano avvistato da lontano le avvisaglie di una dolorosa crisi di coppia che, è bene dirlo, resta ufficiosa. Le indiscrezioni in merito all’addio tra Katia Follesa e Angelo Pisani giungono dal settimanale Oggi, in attesa che siano i comici a commentare il tutto.

Il loro amore ha portato alla nascita di una figlia, Agata, alla quale tempo fa i due hanno spiegato la nuova fase del loro rapporto. Ecco le parole della Follesa al Corriere della Sera: “C’è chi ha stanze separate e noi abbiamo case separate. Da qualche tempo abbiamo un appartamento che viviamo come un luogo nel quale uno dei due può andare, quando ne ha bisogno. Non è la fine di una storia ma la sua mutazione”.

La comica, guardando al passato, ha raccontato di come inizialmente con Pisani ci sia stato un certo tira e molla, di fatto voluto da lui. Era all’apice della carriera e non sentiva il bisogno di impegnarsi. Un giorno è poi tornato per restare, ha raccontato: “Ha capito che ero io la donna della sua vita”.

La fine di un amore

Della loro possibile crisi si era già parlato nel 2023. La romantica proposta di matrimonio di Angelo Pisani non aveva infatti condotto alla preparazione delle nozze. I due ci avevano pensato e riflettuto, per poi decidere di cancellare il tutto.

“Ci abbiamo provato ma ho capito che era meglio di no. Gli anello che porterò saranno solo quelli che mi regalerò io”. La coppia, insieme da un quarto di secolo, si è anche affidata alle cure di un terapeuta. Lei lo ha definito un angelo, dal momento che ha salvato la loro unione.

Le cose paiono però definitivamente cambiate, ormai. Oggi riporta come i due abbiano deciso di dirsi addio, pur restando ovviamente estremamente legati. Nessuno cancellerà la loro storia, ben rappresentata dalla figlia Agata. Quell’amore che è stato, però, forse è mutato fin troppo.

Il settimanale sottolinea come la passione sia ormai spenta. Sopravvivono però l’amicizia, la stima e un enorme affetto. Gli amici della coppia sperano però possa trattarsi di un periodo di passaggio. Di una crisi destinata a lasciare spazio a un ritorno di fiamma. Nessuno dei due, intanto, ha voluto commentare queste indiscrezioni. Che siano reali o meno, è giusto che la coppia viva la propria sfera privata come meglio crede. Non è da escludere, però, che proprio Katia Follesa potrebbe ritrovarsi a chiarire il tutto nel corso delle prossime settimane o meni. Dei due, oggi, è lei il personaggio più esposto, e chi sa che non possa dire la sua in un’intervista, cartacea o televisiva, a cuore aperto.