Katia Follesa e Valeria Graci mai più insieme: perché il legame si è spezzato

Fonte: IPA Katia e Valeria, la rottura è definitiva

Katia Follesa e Valeria Graci non torneranno mai più insieme sullo stesso palco. Il duo comico che ha fatto impazzire il pubblico di Zelig per parecchi anni non si riformerà. Le due artiste non sono riuscite a ricucire lo strappo e le loro strade si sono definitivamente separate. Ma cosa è successo davvero? Lo spiega Katia, nel suo podcast BSMT.

Katia e Valeria, addio alla coppia di Zelig

Per anni ci hanno fatto divertire con i loro sketch, interpretando due aspiranti Miss Italia, con tanto di costume intero, fascia e tacco 12, ma anche corteggiando Claudiano (un biondissimo Claudio Bisio in versione tronista di Uomini e Donne). Puntata dopo puntata, Katia e Valeria sono entrate nelle case (e nel cuore) di molti italiani e sono diventate il duo comico femminile di punta di Zelig. Prima di tutto amiche, poi colleghe. Questo è, anzi, era il punto di forza della coppia. Poi qualcosa si è spezzato, l’incantesimo si è rotto.

Cosa sia realmente accaduto lo spiega Katia Follesa nel suo podcast BSMT: “Quel noi è finito – racconta la 46enne – Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione”.

Poi l’affondo: “In un momento tanto delicato avrei voluto che Valeria fosse più presente. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite”.

Il motivo della rottura, parla Katia Follesa

“Io e Valeria siamo cresciute nel laboratorio di Zelig – prosegue Katia Follesa – Quando la vidi per la prima volta era sola, sul palco. Faceva le imitazioni e mi faceva troppo ridere. Ci siamo avvicinate e io mi sono anche licenziata dal mio lavoro di prima per fare delle cose con lei. Dopo abbiamo formato un duo e quando salivamo sul palco la gente rideva”.

A un certo punto, spiazzando tutto il pubblico e i colleghi, Katia e Valeria si sono allontanate. Si sono dedicate alla vita privata, hanno avuto dei figli, ma tra le due donne il feeling non era più lo stesso da tempo. Dopo dieci anni di successi qualcosa è cambiato e pare che, ad allontanare le due colleghe e amiche, siano stati diversi litigi e incomprensioni.

Fin dalla loro rottura, avvenuta nel 2017, i fan hanno sempre continuato a sperare che le cose si aggiustassero e che le loro beniamine potessero tornare a costruire i loro divertenti siparietti insieme. “In realtà c’è stato un ritorno di fiamma – rivela Katia Follesa nel suo podcast – ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata fin troppo diplomatica”.

La versione di Valeria Graci

Lo scorso aprile, anche Valeria Graci si è lasciata andare a delle confidenze sul suo rapporto con Katia Follesa. Lo ha fatto nel podcast One more time di Luca Casadei. “Sono orgogliosa delle cose pazzesche fatte insieme. Abbiamo vissuto dieci anni intensamente, gioie e dolori, amori e tradimenti, amicizie, porte in faccia, glorie. Ancora oggi, nonostante i nostri rapporti siano cambiati e anche tanto, se chiudo gli occhi ridiamo come matte”.

E ancora: “Io non ho mai sostituito Katia con nessun altro. Questo lo dico con un po’ di amarezza perché quando mi è capitato di vederla sul palco con qualcun altro mi è dispiaciuto, mi ha fatto male. Un po’ come l’amore. Quando vivi per tanto tempo una cosa così in simbiosi, poi vederla con un’altra persona sul palco fare cose che magari avevi fatto anche tu, un po’ male ti fa”.