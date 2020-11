editato in: da

Katia Follesa dimagrisce 18 chili e mette a tacere i bulli della tastiera. La comica, molto popolare su Instagram, ha perso diversi chili, ma la sua trasformazione non è stata apprezzata da alcuni follower che l’hanno aspramente criticata. Sui social, Katia è stata accusata di non essere più in grado di far ridere e di non essere più lei, diventando bersaglio del body shaming.

“Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male – ha spiegato al Corriere della Sera -. Sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 chili. La mia forma fisica è cambiata dopo la gravidanza, nel tempo sono arrivata a pesare anche 70 chili ma trovo veramente triste oltre che poco intelligente l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico “al contrario”. Siccome non possono dire “fai schifo, stavi meglio prima” allora ti dicono che da magra non fai più ridere come prima”.

Classe 1976, Katia Follesa è arrivata al successo come comica in coppia con Valeria Graci. Dal 2006 è legata al comico Angelo Pisani da cui ha avuto nel 2011 la figlia Agata. L’attrice ha confessato di essere dimagrita 18 chili per motivi di salute. “Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute – ha svelato -. I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore. Quindi, essendo alta 1,50, devo avere il peso che ho raggiunto ora per stare bene. Detto questo, sono sempre stata e resto dalla parte delle donne, non è cambiato nulla”.

Tutto è iniziato dopo una foto in costume pubblicata su Instagram. “Mi hanno scritto che per essere dimagrita così avevo fatto “sicuramente” il bypass gastrico, che non era possibile e via dicendo – ha raccontato Katia Follesa – […] In fondo è come se un cardiochirurgo in sovrappeso perdesse dei chili e da quel momento le persone gli dicessero che non è più quello di una volta. Mi hanno trattata come se non potessi più avere una comicità “dalla parte delle donne”, io che invece lo ero prima e lo sono adesso. Anche perché non è che ora sia diventata una strafiga: sono sempre io, una donna di quasi 45 anni con tutti i suoi difetti. Ho perso peso, ma non la mia autostima”.